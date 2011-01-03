بازی دیپلماتیک پیچیده استرالیا با آمریکا / مخالفت با تحریم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزناهه "آسترالین"، اسناد محرمانه دولت استرالیا که مربوط به سال 1980 است، نشان داد: دولت "مالکولم فریزر" نخست وزیر اسبق استرالیا یک بازی دیپلماتیک پیچیده را با آمریکا در زمان حضور گروگان های این کشور در ایران ایفا کرده، زیرا در محافل عمومی حمایت شدید خود را از واشنگتن اعلام کرده اما در محافل خصوصی درخواست آمریکا را برای تحریم اقتصادی این کشور از جمله صدور مواد غذایی به ایران نادیده گرفته است.

این اسناد نشان داد که استرالیا قصد داشته تا در برابر فشارهای آمریکا برای عدم صدور مواد غذایی به ایران ایستادگی کند.

اسناد محرمانه دولت استرالیا نشان داد که این کشور در پی حفظ صادرات 250 میلیون دلاری محصولات کشاورزی خود به ایران بوده، این درحالیست که استرالیا در محافل عمومی با محکومیت ها درباره حضور 53 گروگان آمریکایی در ایران در نوامبر 1979 هم صدا شده است.

این اسناد همچنین نشان داد که تحریم های آمریکا علیه ایران هیچ تاثیری در روابط دیگر کشورها با تهران نداشته است، زیرا بلوک شوروی سابق روابط تجاری خود را با ایران همچنان حفظ کرد.

اسناد محرمانه دولت استرالیا نشان داد که کابینه وقت این کشور در این باره که چگونه با درخواست آمریکا برای تحریم ایران و قطع روابط تجاری و اقتصادی با این کشور روبرو شود، گفتگو کرده است. در همین حال وزارتخانه های دولت استرالیا در آوریل 1980 انتقاد خود را از درخواست آمریکا ابراز داشتند.

این اسناد در حالی منتشر می شود که اسناد محرمانه دولت انگلیس نیز روز پنجشنبه منتشر شد و در آن آمده است: "مارگارت تاچر" نخست وزیر وقت انگلیس تلاشهای ناکامی را برای آزادی گروگانهای آمریکایی در ایران انجام داده بود. این اسناد همچنین نشان می دهد که چگونه تلاشهای تاچر برای منصرف کردن ورزشکاران از حضور در بازیهای المپیک سال 1980 مسکو به طور قابل توجهی ناکام ماند.

این اسناد طبق قانونی منتشر شد که بر اساس آن دولت انگیس پس از گذشت 30 سال اجازه انتشار اسناد را پیدا می کند و در آن "جان رابینسون" سفیر وقت انگلیس در تل آویو نیز اوایل سال 1980 هشدار داده بود اسرائیل در هنگام وقوع جنگی جدید با اعراب از بمب هسته ای استفاده خواهد کرد.