دعوت کانون پرورش فکری از کتابداران برای عضویت در ایفلا

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق این فراخوان از کتابداران متقاضی درخواست شده است با ارسال سوابق علمی خود تا روز اول بهمن برای عضویت در دو کمیته "بررسی وضعیت کپیرایت و سایر موضوعهای حقوقی بینالمللی در ارتباط با کتابخانهها" و "بررسی میزان دسترسی رایگان به اطلاعات و آزادی بیان در کشورهای مختلف" ثبتنام کنند.
مقاله، پوستر، نرمافزار اطلاعاتی و تجهیزات جدید، همکاریهای بینالمللی، تبادل نظر، تحقیق و توسعه فعالیتهای کتابخانهای و اطلاعرسانی و آموزش اعضا از جمله قالبهایی است که ایفلا از طریق آن کتابداران جهان را به تبادل تجربیات و عقاید خود با یکدیگر فرا میخواند.
در فراخوان ایفلا که از سوی کانون پرورش فکری کودکان منتشر شده است به شرایط نامزد شدن در کمیتههای یاد شده اشاره شده است؛ اطمینان از توانایی حضور در جلسههای حرفهای و تجاری کمیته، توانایی گزارشدهی مناسب از نحوه رعایت کپیرایت و دیگر امور حقوقی در این زمینه در ایران و آگاهی از فعالیتهای مربوط به کپیرایت و کتابخانههای ایران از جمله این شرایط است.
در این فراخوان داشتن دانش کاربردی استفاده از یکی از زبانهای بینالمللی در ایفلا (عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و روسی) و تسلط به زبان انگلیسی ضروری عنوان شده است در عین حال ارائه درست یکی از زبانهای کاربردی ایفلا بسیار حایز اهمیت است.
این فراخوان همچنین توانایی و علاقه به شرکت منظم در موضوعهای کمیتهها در خلال برگزاری کنفرانسها از طریق ایمیل را یکی دیگر از شرایط نامزد شدن در کمیتههای ایفلا عنوان کرده است.
علاقهمندان میتوانند سوابق کاری و علمی خود را که فعالیتهای مورد نظر ایفلا در آن آورده شده است به نشانی kanoon@jamejam.net امور بینالملل کانون ارسال کنند.
بر اساس این فراخوان در نهایت پس از معرفی نامزدهای کشورهای مختلف، تعدادی از آنها که حایز بهترین شرایط باشند برای عضویت در یکی از کمیتهها انتخاب میشوند.
ایفلا یک موسسه بینالمللی غیردولتی و غیر انتفاعی است که دفتر مرکزی آن در کشور هلند قرار دارد و بودجه آن از محل پرداخت حق عضویت و کمکهای یونسکو تامین میشود.
نظر شما