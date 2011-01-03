احداث سدهای خراسان موجب کاهش آب اترک گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان آب منطقه ای گلستان، گلستان را استانی فقیر در زمینه منابع آب دانست.

وی افزود: در حالی که این استان بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی کشور نظیر غلات را تامین می کند، از مشکلات جدی در زمینه تامین آب رنج می برد که باید فکر اساسی برای آن کرد.



نماینده ولی فقیه در گلستان اجرایی شدن پروژه زهکشی 280 هزار هکتار از اراضی گلستان را نیز مهم و قابل تقدیر عنوان کرد و افزود: درخواست ما از وزرات نیرو این است که اعتبارات مورد نیاز این طرح مهم که از مصوبات سفر رئیس جمهوری به گلستان بوده را تامین و روند اجرایی آنرا سرعت بخشند.



امام جمعه گرگان تاکید کرد: اجرای برنامه‌های تامین آب کشاورزی و اجرای روش‌های مدرن آبیاری در استان موجب توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولیدات این بخش خواهد شد.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان خدمت در بخش آب کشور را توفیق مهم برای مسئولان این بخش برشمرد و از تلاش‌های مدیران این بخش در کشور و استان تقدیر کرد.



انتقال آب مازاد مازندران به گلستان

امام جمعه گرگان گفت: اجرای پروژه انتقال آب مازاد مازندران به استان گلستان از کارهای اساسی و ماندنی کشور است که باید روند اجرایی آن سرعت یابد.



وی افزود: اجرای این پروژه ملی دشت‌های گلستان را احیا کرده و موجب رونق و توسعه منطقه می شود.



وی اظهارداشت: با توجه به اینکه گلستان قطب کشاورزی کشور است، انتقال آب مازاد مازندران به گلستان تاثیر فرا استانی و بلکه ملی در تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.



آیت الله نورمفیدی با تقدیر از مسئولان صنعت آب کشور و استان در زمینه اجرایی شدن این پروژه، تصریح کرد: این پروژه اقدامی ماندگار بوده که دشمنان این کشور را نیز متعجب خواهد کرد و یکی از بهترین کارهایی است که مدیران بخش آب کشور انجام می دهند.