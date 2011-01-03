ارتقای سلامت جانبازان اولویت بنیاد شهید است

به گزارش خبرنگار تبریز، بهلول نعمتی پیش از ظهر دوشنبه درجلسه بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای درمانی جانبازان و ایثارگران با اعلام این مطلب افزود: جانبازان و ایثارگران صاحبان اصلی این انقلاب و نظام بوده و برگردن همه مردم حق داشته و مراکز درمانی و خدمات بهداشتی باید با جدیت بحث درمان و آموزش مسائل بهداشتی جامعه هدف را پیگیری کنند تا حق کسی ضایع نشود.

نعمتی با اشاره به مشکلات و مسائل جانبازان گفت: علاوه بر مشکلات جسمی این عزیزان ضروری است مشکلات روحی و روانی آنان نیز با جدیت پیگیری شود.

رئیس سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران خدمت رسانی به جانبازان را توفیق الهی دانست و افزود: در ارائه خدمات به جامعه هدف باید رفتاری درشان آنها رفتار شود و از همه امکانات و پتانسیل های جامعه بهره ببرند و مسئولان بهداشت و درمان استان نیز باید دین خود در قبال بهداشت و درمان ایثارگران را ادا کنند.

نعمتی با اشاره به سختی و حساسیت درمان جانبازان گفت: درمان جانبازان نسبت به افراد عادی خیلی سخت است لذا درمانگران باید با صبر و حوصله نسبت به درمان آنها اقدام کنند.

رئیس سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران از همکاران خواست به همه جنبه های درمانی ایثارگر توجه جدی داشته باشند تا در هیچ بعد درمانی مشکلاتی ایجاد نشود.

نعمتی همچنین با اشاره به ضرورت اشرافیت به قوانین و مشکلات ایثارگران گفت: کارمندان بنیاد شهید وامور ایثارگران باید با اشرافیت کامل نسبت به قوانین موجود در مورد ایثارگران و با نگرش مثبت نسبت به رفع مشکل این عزیزان تلاش کنند و پاسخگوی مراجعان باشند.

این جلسه پیش از ظهر امروز با حضور همکاران معاونت بهداشت و درمان، بیمارستان اعصاب و روان فجر تبریز، کلینیک های تخصصی فجر و مرکز ضایعات نخاعی تشکیل شد.