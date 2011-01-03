اختصاص 90 میلیارد ریال برای تجهیز اراضی گیلان

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبار برای اجرای طرح تجهیز و نوسازی سه هزار هکتار از اراضی شالیزاری در سطح استان هزینه می شود.

وی خاطر نشان کرد: تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از طرحهای زیربنایی در بخش تولید برنج است که سالانه با هدف خروج از تولید سنتی و غیر اقتصادی به تولید مدرن و جلوگیری از خرد شدن و تغییرکاربری اراضی انجام می شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اعلام اینکه استفاده بهینه از اراضی زراعی با شناخت و بکارگیری روشهای مناسب مطالعاتی - اجرایی از اهم اهداف توسعه کشاورزی در هر منطقه جغرافیایی است بر لزوم یکپارچه سازی اراضی شالیزاری تاکید کرد.

وی تصریح کرد: یکپارچه سازی اراضی با هدف افزایش بازده تولیدات کشاورزی، بالا بردن راندمان آبیاری و به تبع آن استقرار کشت پایدار و بهبود شرایط زیست روستایی به مثابه شیوه ای کارآمد در اراضی استان اجرا می شود.

زارع ادامه داد: با توجه به حساسیت و اهمیت محصول برنج در تامین نیاز غذایی کشور و همچنین شرایط و وضعیت اراضی شالیزاری مسائل و مشکلات در شرایط موجود، تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی این اراضی در راستای ایجاد زمینه های مناسب برای افزایش میزان بهره وری از منابع آب و خاک و امکانات و نهاده های موجود اجتناب ناپذیراست.