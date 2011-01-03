14 مسابقه در انتظار کمانداران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تیراندازی باکمان با ورود به سال جدید میلادی تقویم نهایی خود را در بخش‌های مختلفی چون مسابقات قهرمانی جهان در رده های سنی جوانان و بزرگسالان، جام های جهانی ، تست المپیک، کنگره و دوره‌های ارتقاء داوری و مربیگری منتشر کرد.

براساس این تقویم کمانداران کشورمان می‌توانند در 14 رویداد مهم آسیایی و جهانی ثبت شده در تقویم فیتا شرکت کنند. این دیدارها از سوم اسفندماه سال جاری با برگزاری اولین مرحله از مسابقات جایزه بزرگ آسیا در کشور تایلند آغاز و در نیمه آبان ماه سال 90 با برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در تهران و تقسیم 4 سهمیه دیگر المپیک لندن به پایان می‌رسد.

در میان رقابت‌های مهم سال 2011 دو مسابقه قهرمانی آسیا و جهان اولین میدان کسب سهمیه المپیک برای کمانداران ایران و دیگر کشورهای آسیا و جهان محسوب می‌شوند. چهل و ششمین دوره مسابقات قهرمانی تیروکمان جهان تیرماه سال آینده به میزبانی کشور ایتالیا در شهر "تورینو" برگزار می‌شود. در این دیدارها 16 سهمیه به زنان و 16 سهمیه به مردان داده می‌شود.

مسابقات قهرمانی آسیای تهران هم در رده سنی بزرگسالان از دوم آبان‌ماه به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود که در این میدان هم 4 سهمیه از آن کمانداران زن و مرد خواهد شد.

اما در تقویم آسیایی سه مرحله مسابقات جایزه بزرگ در کشورهای تایلند، ویتنام و بنگلادش در ماه‌های اسفند 89 و اردیبهشت و خرداد 90 قرار داده شده است که تیم ملی تیروکمان ایران به عنوان سفر تدارکاتی راهی این مسابقات می‌شوند.

فیتا 5 مرحله مسابقات جام‌جهانی در کشورهای کرواسی، ترکیه، آمریکا، چین و ترکیه، قهرمانی جهان D3 در اتریش، مسابقات قهرمانی جوانان جهان در لهستان و رقابت‌های تست المپیک(برگزاری مسابقات در شرایط المپیک) در لندن را در تقویم سال 2011 خود به اجرا در خواهد آورد.

چهل و ششمین کنگره جهانی فیتا هم همزمان با برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در تورینو ایتالیا برگزار خواهد شد.