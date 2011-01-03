به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی، مدیر امورهنرهای تجسمی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در نشست مطبوعاتی این جشنواره که صبح امروز، 13 دیماه در موزه هنرهای معاصر برگزار شد از همزمانی نمایش آثار در کشورهای دیگر خبر داد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف جشنواره تمرکززدایی از تهران بوده و بر همین مبنا امسال علاوه بر تهران آثار در 20 استان دیگرهم به نمایش درمیآید، گفت: در سطح بینالمللی پنج کشور میزبان جشنواره تجسمی فجر خواهند بود. مجموعه نمایشگاهی ایران در ونیز ایتالیا و مجموعه نمایشگاهی ایران در روتردام هلند مکانهای برگزاری نمایشگاه هستند. رایزنان فرهنگی کشورمان در اتریش، لبنان و سوریه هم در برگزاری نمایشگاه بسیار فعالیت کردهاند.
شالویی در مورد این جشنواره توضیح داد: در اولین دوره، دیدگاههای مختلفی مطرح شد از جمله اینکه شاید جشنواره هنرهای تجسمی فجر نتواند در کنار دیگر جشنوارههای فجر بدرخشد و اینکه ممکن است هنرمندان تجسمی از آن استقبال نکنند. با این همه جشنواره تجسمی با اهدافی مانند بروز خلاقیتهای هنری، ارج نهادن به هنر دینی، تاکید بر ارزشهای ایرانی ـ اسلامی و معرفی آخرین دستاوردهای هنری ایران در سال 87 شکل گرفت.
مدیر امور تجسمی ادامه داد: در اولین دوره شش هزار نفر با بیش از دو هزار اثر، در سال 88 حدود سه هزار هنرمند با 9 هزار اثر و در سال جاری 20 هزار اثر از پنج هزار نفر در جشنواره شرکت کردند که آمار امسال بدون احتساب بخش کاریکاتور است چون این رشته به صورت بینالمللی برگزار میشود و علاقمندان تا 15 دی فرصت ارسال آثار را دارند.
وی در تحلیل دورههای مختلف جشنواره گفت: تاکنون چنین رقمی در هنرهای تجسمی کشور ثبت نشده است و نشان میدهد آثار ارسال شده امسال بیش از دو برابر سالهای قبل بوده. جشنواره تجسمی فجر توانسته است به جایگاه خود در میان جشنوارههای دیگر دست یابد.
رئیس موزه هنرهای معاصر تهران همچنین جشنواره را مظهری از وحدت در جامعه هنری دانست: در عرصه هنرهای تجسمی، آشتی هنرمندان با سلیقهها و دیدگاههای هنری را در جشنواره شاهد بودیم.
شالویی در مورد فروش آثار گفت: جشنواره میتواند در آینده نزدیک نمایشگاهها و اکسپوها را تحت پوشش دهد و نمایشگاههای فروش آثار هنری نیز مانند پارسال برگزار کند.
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره با بیان اینکه کمترین آثار ارسال شده از سیستان و بلوچستان بوده است، در مورد برنامههای جانبی توضیح داد: امسال هنر جدید و خیالینگاری را هم به صورت جنبی خواهیم داشت. برگزاری همایش علمی که دبیری آن را عبدالمجید حسینیراد برعهده دارد و دعوت از هنرمندان خارجی پیشکسوت در مراسم اختتامیه از دیگر برنامههای ما است.
وی گفت که همچون سالهای گذشته جشنواره تجسمی فجر از 12 بهمن به مدت یک ماه برگزار میشود اما به دلیل مقارن بودن با ماه محرم و صفر، مراسم افتتاحیه 16 بهمن به طور همزمان در تهران، 20 استان و پنج کشور خارجی برپا میشود.
عباس میرهاشمی، دبیر کل جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم در بخش دیگری از این مراسم گفت: امسال نظم خوبی در چگونگی انجام فعالیتها داشتیم. آمار آثار رسیده باعث شد به فکر بیفتیم تا یک کار تحقیقاتی در مورد هنرمندان تجسمی انجام دهیم.
وی در مورد تفکیک آثار ارسال شده در هر بخش گفت: در رشته نقاشی 1029 نفر با 3546 اثر، در رشته عکاسی 1600 نفر با 9925 اثر، در رشته پوستر 890 نفر با 3320 اثر، در خوشنویسی 326 نفر با 891 اثر، در رشته سفال و سرامیک 168 نفر با 428 اثر و در رشته نگارگری 325 نفر با 751 اثر شرکت کردند. تعداد آثار رشته کاریکاتور هم بعد از مهلت به پایان رسیدن زمان دریافت آثار اعلام میشود.
به گفته میرهاشمی 40 درصد آثار از تهران و بقیه متعلق به سایر استانها بوده است که در این میان استانهای اصفهان و خراسان جنوبی بیشترین شرکتکنندگان را داشتهاند.
دبیر کل جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مورد بخشهای مختلف جشنواره اظهار کرد: برگزاری همایش علمی، برپایی نمایشگاه آثار دوران انقلاب و نمایشگاه آثار اساتید در موزه هنرهای معاصر تهران و برگزاری کارگاه اساتید خارجی و ایرانی از برنامههای جانبی هستند.
میرهاشمی عنوان کرد که اجرای پردهخوانی، برگزاری نمایشگاه "هفت هنر، هفت نگاه" و برپایی شب فیلم درباره هنرمندان تجسمی هم در حاشیه جشنواره صورت میگیرد.
وی اظهار کرد که جوانترین هنرمند شرکتکننده هشت ساله و مسنترین فرد 86 ساله بودهاند و ادامه داد: ما به شورای سیاستگذاری جشنواره پیشنهاد دادهایم که از سال آینده آثار در استانها مورد داوری قرار بگیرند و آثار نهایی در تهران داوری شوند.
سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، خوشنویسی، سفال و سرامیک، نگارگری، عکاسی، پوستر و کاریکاتور از 12 بهمن تا 12 اسفند موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان، فرهنگسرای نیاوران و موسسه صبا، موزه هنرهای معاصر فلسطین و مرکز فرهنگی، هنری انقلاب اسلامی به همراه 20 استان کشور برگزار میشود.
موضوع همه رشتهها آزاد است و تنها در رشته عکاسی موضوع " ایرانشناسی" انتخاب شده است. برای نفر اول چهار میلیون تومان، نفر دوم سه میلیون تومان و نفر سوم دو میلیون تومان درنظر گرفته شده است. در رشته کاریکاتور که به صورت بینالمللی برگزار خواهد شد، به سه نفر برتر هزار یورو اهدا میشود.
نظر شما