وصول مطالبات مشترکان برق در هدفمندی یارانه ها جدی تر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد بحرینی صبح دوشنبه در دومین جلسه کمیته هدفمند سازی یارانه ها در این شرکت در سخنانی با تاکید بر برنامه ریزی منسجم و یکپارچه در جهت اطلاع رسانی به مردم، اظهار داشت: اعضای کمیته باید در راستای انجام مصاحبه های همگون و پاسخگویی به موقع به نیازهای مردم حرکت کنند.

وی تصریح کرد: مدیران شرکت های برق شهرستان های استان سعی کنند با هماهنگی مصاحبه های خود را انجام داده و اطلاع رسانی ها فقط از یک کانال انجام شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه صورتحساب های برق مصرفی مشترکان دستخوش تغییرات می شود و نرخها به صورت واقعی درج خواهد شد احتمال می رود مردم واکنش هایی در این خصوص داشته باشند که می طلبد مدیران با سعه صدر و آرامش کامل پاسخگوی مشکلات مردم باشند.

بحرینی همچنین بر ضرورت نظارت بیشتر بر کار مامورین قرائت تاکید کرد و بیان داشت: همچنین در جریان هدفمندی یارانه ها باید بر کار مامورین تست لوازم اندازه گیری کنترل بیشتری اعمال شود.

وی همچنین از پیمانکاران خواست موضوع وصول مطالبات را جدی تر بگیرند و خاطر نشان کرد: این موضوع به ویزه در بخش مربوط به صنایع باید مورد توجه قرار گیرد و نباید اجازه دهند که بدهی صنایع افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین به موضوع مشترکین پرمصرف اشاره کرد و افزود: در این راستا یکهزار مشترک عادی که دارای مصرف بالای 400 کیلووات هستند باید در اولویت کاری قرار گیرند.

بحرینی خواستار تعامل دفتر حقوقی و کارشناسان آن با امور مشترکین و مامورین وصول مطالبات شد و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه نعرفه های جدید با نرخهای ثابت و روان تر و شفافیت بیشتری صادر می شود دفتر روابط عمومی باید نسبت به اطلاع رسانی کامل در این زمینه اقدام کند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری و تلاش بیشتر واحدهای اتفاقات و عملیات در راستای کاهش خاموشی ها تاکید کرد و یادآور شد: امید است با اجرای این طرح بزرگ و ملی زندگی مردم دستخوش تغییرات خوبی شود تا نتیجه زحمات دولت خدمتگذار در آینده ای نه چندان دور به بار نشیند.