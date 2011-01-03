اعضای شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی در این حکم خطاب به اعضای شورای مذکور آورده است: با توجه به سفر پر برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم و رهنمودهای گران سنگ آن رهبر فرزانه در جمع حوزویان و نهادهای حوزوی و ضرورت تحقق منویات معظم له اعضای شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه منصوب می‌شوند.



در ادامه این حکم آمده است: بررسی دقیق و عالمانه رهنمود‌ها و مطالبات مقام معظم رهبری، استفاده از نظرات و تجربیات دیگر دستگاه‌های حوزوی و نحوه پیگیری و تحقق مطالبات معظم له در حوزه و همکاری و پشتیبانی کار‌شناسی از مراکز مورد خطاب ایشان از مهم‌ترین وظایف شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه خواهد بود.



گفتنی است حجج اسلام احمد مبلغی، محمد جواد ارسطا، احمد زادهوش، قباد سلیمانی، حسن رحیمیان، عبدالله نظرزاده، حسن خیری، سعید بهمنی، مهدی علیزاده، سید موسی میرمدرس، سعید روستا آزاد و مهندس محمدرضا بهمنی از سوی ریاست دفتر به عنوان اعضای شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه منصوب شده‌اند.