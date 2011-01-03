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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

236 کارگر خارجی غیرمجاز در گلستان شناسایی شد

236 کارگر خارجی غیرمجاز در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در 9 ماهه اول سالجاری از اشتغال غیرمجاز 236 نفر تبعه خارجی در واحدهای مشمول قانون کار استان جلوگیری شد.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بازرسان کار استان در این مدت با انجام دو هزار و 444 مورد بازرسی،236  نفر از اتباع خارجی غیر مجاز را که فاقد پروانه کار بوده اند شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح،  زمینه را برای اشتغال 150  نفر از جویندگان کار ایرانی فراهم شد.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در این زمینه  69 مورد برگ جریمه صادر  و مبلغ 274 میلیون ریال جریمه وصول شد.
 
نوروزی بیان داشت: همچنین در این زمینه  12 نفر از کارفرمایان متخلف نیز به محاکم و مراجع قضایی معرفی شدند.
 
وی اظهار داشت: براساس مواد 120 و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار دریافت کنند.
کد مطلب 1223865

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