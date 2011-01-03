236 کارگر خارجی غیرمجاز در گلستان شناسایی شد

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بازرسان کار استان در این مدت با انجام دو هزار و 444 مورد بازرسی،236 نفر از اتباع خارجی غیر مجاز را که فاقد پروانه کار بوده اند شناسایی کردند.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرح، زمینه را برای اشتغال 150 نفر از جویندگان کار ایرانی فراهم شد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در این زمینه 69 مورد برگ جریمه صادر و مبلغ 274 میلیون ریال جریمه وصول شد.

نوروزی بیان داشت: همچنین در این زمینه 12 نفر از کارفرمایان متخلف نیز به محاکم و مراجع قضایی معرفی شدند.



وی اظهار داشت: براساس مواد 120 و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار دریافت کنند.