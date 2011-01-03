محمد زارع پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این وابستگی از هر نظر ایجاد خواهد شد. حتی از نظر مالی چون به واسطه تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان بار مالی ورزش برای دولت را افزایش خواهد داد.
وی در توضیح تیم این علت این موضوع اظهار داشت: در حال حاضر هزاران نفر از افراد شاغل در استانها بر اساس عشق و علاقهای که به کارشان دارند، کار میکنند. حضور چنین افرادی بار مالی زیادی برای دولت ندارد. اما وقتی وزارتخانه ورزش و جوانان تشکیل شود این افراد در قالب چارت سازمانی قرار گرفته و به عنوان حقوق بگیر باعث افزایش بار مالی دولت میشوند.
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز به موفقیت ورزشکاران ایران در جریان بازیهای آسیایی و پاراآسیایی اشاره کرد و گفت: تصمیم برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان در این مقطع زمانی و با توجه به موفقیتهای کسب شده درست نبود.
زارعپور ادامه داد: بهتر بود این مورد به صورت مسکوت باقی میماند و با نظرات تخصصی ورزشیها در مورد تصمیم گیری میشد.
وی همچنین به استناد برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: طبق آنچه در دستور کار دولت قرار گرفته، قرار است تعداد وزارتخانه کاهش پیدا کند نه اینکه اضافه شود. از این نظر هم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان با قوانین دولت مغایرت دارد.
سرپرست فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: البته به طور حتم مجلس با دیدگاه کمک به ورزش اقدام به چنین کاری کرده است. اما به نظر میرسد در این مقطع زمانی و با توجه به اوج گرفتن ورزش، زمان مناسبی برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان نباشد.
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