محمد زارع پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: این وابستگی از هر نظر ایجاد خواهد شد. حتی از نظر مالی چون به واسطه تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان بار مالی ورزش برای دولت را افزایش خواهد داد.

وی در توضیح تیم این علت این موضوع اظهار داشت: در حال حاضر هزاران نفر از افراد شاغل در استان‏ها بر اساس عشق و علاقه‏ای که به کارشان دارند، کار می‏کنند. حضور چنین افرادی بار مالی زیادی برای دولت ندارد. اما وقتی وزارتخانه ورزش و جوانان تشکیل شود این افراد در قالب چارت سازمانی قرار گرفته و به عنوان حقوق بگیر باعث افزایش بار مالی دولت می‏شوند.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز به موفقیت ورزشکاران ایران در جریان بازی‎های آسیایی و پاراآسیایی اشاره کرد و گفت: تصمیم برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان در این مقطع زمانی و با توجه به موفقیت‏های کسب شده درست نبود.

زارع‎پور ادامه داد: بهتر بود این مورد به صورت مسکوت باقی می‏ماند و با نظرات تخصصی ورزشی‎ها در مورد تصمیم گیری می‎شد.

وی همچنین به استناد برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: طبق آنچه در دستور کار دولت قرار گرفته، قرار است تعداد وزارتخانه کاهش پیدا کند نه اینکه اضافه شود. از این نظر هم تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان با قوانین دولت مغایرت دارد.

سرپرست فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: البته به طور حتم مجلس با دیدگاه کمک به ورزش اقدام به چنین کاری کرده است. اما به نظر می‎رسد در این مقطع زمانی و با توجه به اوج گرفتن ورزش، زمان مناسبی برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان نباشد.