192 فقره جواز تاسیس صنعتی در گیلان صادر شد

منوچهر صدفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای این تعداد جواز تاسیس صنعتی 12 هزار و 550 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده که در یک دوره یک تا چهارساله صورت خواهد گرفت.
وی پیش بینی کرد: با اجرای این طرحهای بیش از پنج هزار و 700 نفر در بخش صنعت استان مشغول بکار شوند.
معاون صنایع و معادن گیلان همچنین گفت: طی 9 ماهه سال جاری تعداد 26 فقره جواز طرح توسعه برای واحدهای فعال موجود دراستان نیز صادر شده است.
وی در ادامه برآورد میزان سرمایه گذاری این جوازهای توسعه را افزون بر 550 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال آنها را 460 نفرعنوان کرد.
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