مناقصه برای تهیه غذا سلامت کارکنان را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ربابه شیخ الاسلام افزود: متاسفانه موضوع تغذیه و غذای سالم در محیط کار هیچ متولی خاصی در کشور ندارد، همین امر سبب شده تا سلامت و ایمنی غذایی که درون یا بیرون سازمانها و شرکتها تولید و عرضه می‌شود با وجود اهمیت کیفیت آن برای حفظ و ارتقای سلامت کارکنان اغلب درست و مطابق با موازین سلامت و در نهایت استانداردهای از پیش تدوین شده نباشد.

وی با اشاره به اینکه دومین همایش تغذیه و غذای سالم در محیط کار با هدف ارتباط بین تولید کنندگان محصولات صنایع غذایی سلامت محور با تصمیم گیرندگان تامین غذای کارکنان برپا می‌شود، ارتقای فرهنگ غذا و تغذیه‌ای مناسب با نیازهای واقعی محیط کار را به منظور اتخاذ مناسب‌ترین رفتارها و عادتهای تغذیه‌ای در ارتقای سلامت کارکنان ادارات دولتی، کارخانه‌ها، شرکتهای خصوصی، سرباز خانه‌ها و افرادی که حداقل یک وعده غذای خود را بیرون از منزل و در محیط کار صرف می‌کنند از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

این متخصص علوم تغذیه یادآور شد: همایش تغذیه و غذای سالم در محیط کار که با حمایت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران، موسسات و انجمنهای مرتبط در هفتم و هشتم اسفند ماه امسال در مرکز همایشهای رازی در تهران بر پا شود در نظر دارد تا چالشهای تغذیه‌ای و غذای سالم در محیط کار را به عنوان یکی از محورهای این همایش مورد بحث و هم اندیشی متخصصان قرار دهد.

شیخ الاسلام در این مورد گفت: نگاه تولید کنندگان غذا در محیط‌های جمعی اغلب بر اساس سلیقه افرادی که در آن محیط غذا صرف می‌کنند معطوف بوده، اغلب طعم، میزان غذا و نوع مواد اولیه بر اساس استانداردهای مشخصی نیست. آثار متقابل تغذیه بر بیماری‌های شغلی و مزمن از دیگر محورهای این همایش عنوان شده است.

به عقیده دبیر همایش تغذیه و غذای سالم در محیط کار، شاید سلیقه سرآشپز در یک محیط کار موجب شود، کارکنان بعد از چند ماه همگی به افزایش کلسترول یا چاقی مبتلا شوند. متاسفانه زمینه‌های فرهنگی خصوصا در محیط‌های کارگری توجه به میزان و حجم غذا دارد و چون اغلب روزها برنج یکی از انواع غذاهایی است که سرو می‌شود و افراد غذای چرب را هم بیشتر می‌پسندند، ممکن است بعضی از افراد مستعد در این زیاده خواری‌ها مبتلا به بیماری‌هایی شوند که موجب پرداخت هزینه‌های سنگینی برای کنترل بیماری شود، حتی ممکن است این غفلت از کار افتادگی و زود مرگی را به دنبال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی همایش تغذیه و غذای سالم در محیط کار، توجه دادن متولیان سلامت به تغذیه مناسب در محیط کار عنوان شده است محیطی که اقتصاد کشور را می‌چرخاند و هر گونه بی‌توجهی می‌تواند، کارکنان و کارگران ماهر را از چرخه فعالیت سازنده دور کرده از کار افتادگی و معلولیت کارکنان را به دنبال داشته باشد.

شیخ الاسلام در ادامه افزود: برگزار کنندگان این همایش با دعوت از استادان برگزیده ارتقای سلامت، تغذیه، بهداشت حرفه‌ای و پزشکان، قصد دارند به ارائه آخرین دستاوردهای علمی پرداخته و با برگزاری کارگاه‌های تخصصی مرتبط با محورهای همایش به ایجاد فضای لازم به منظور بیان تجریبات موفق در تغذیه مناسب کارکنان در محیط‌های کاری بپردازند.

وی گفت: کارشناسان سلامت و بهداشت محیط و کارشناسان تغذیه در مکانهای عمومی، مسئولان خانه‌های بهداشت کارگری در کارخانه‌ها و مدیران خرید مواد غذایی، رفاه و پشتیبانی و مسوولان مالی کارخانه‌ها و ادارات که معمولا مسئول انعقاد قرارداد با تولید کنندگان غذا برای این محیط‌ها هستند و همچنین کارشناسان نظارت بر اماکن تولید غذا و حتی نمایندگان کارکنان و کارگران، مخاطبان این همایش را تشکیل می‌دهند. آموزش و فرهنگ سازی در ارتقای سلامت تغذیه‌ای کارکنان از دیگر محورهای این همایش عنوان شده است.

شیخ الاسلام با اشاره به پژوهشهای صورت گرفته در ایران یادآور ‌شد: تغذیه نامناسب و بی‌تحرکی موجب افزایش وزن، چاقی، دیابت، بیماریهای قلبی، افزایش فشار خون در کارکنان شده و در اغلب موارد میزان بروز و شیوع این بیماریها در جمعیت کارگری بالاتر از سایر گروهها دیده شده است.

وی گفت: متاسفانه تعداد زیادی از تولید کنندگان یا به عبارتی شرکتهایی که مجوز این کار را گرفته‌اند، تخصصی در این رشته ندارند. این در حالی است که مجوز این موسسات باید توسط وزارت بهداشت تامین شود و قبل از شروع به کار باید دوره‌های آموزشی لازم را بگذرانند. جلب همکاری سازمانها و ابزار اطلاع رسانی از استراتژیهای عمده همایش فوق است.

به گفته دبیر همایش تغذیه و غذای سالم در محیط کار، متاسفانه ما برای یک جعبه دستمال کاغذی استاندارد داریم، ولی برای تولید کنندگان غذا که با روشها و موقعیتهای گوناگون حتی در دکه‌های کوچک، منزل، خیابان و... غذا تولید کرده به فروش می‌رسانند نه استانداردی داریم، نه طبقه بندی از نظر کار کیفی و نه متاسفانه نظارت مطلوب.

وی علت عمده شیوع بیماریهای غیر واگیر را ناشی از بی‌توجهی به این قبیل موارد دانست.

دومین همایش "تغذیه و غذای سالم در محیط کار" با هدف ارتقای فرهنگ غذا و تغذیه‌ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار هفتم و هشتم اسفند ماه امسال در تهران بر پا می‌شود.