نبودن طرح آمایش موجب بی تعادلی در توسعه زنجان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار استان با بیان اینکه در بسیاری از موارد، مسائل سیاسی در توسعه استان ها تأثیر گذار بوده است افزود: دخالت سلایق و علائق در عدم توازن و تعادل در مناطق مختلف، بی تاثیر نیست و باید به این نکات در طرح آمایش سرزمین توجه شود.

وی با تشریح اینکه خط توسعه استان در کریدوری به طول 150 کیلومتر و عرض حداکثر 10 کیلومتر صورت گرفته است ادامه داد: به دلیل روابط خاص، توسعه برخی مناطق سرعت بیشتری داشته است؛ این در حالی است که نواحی دیگر از امکانات محروم مانده اند.

رئوفی نژاد طرح آمایش سرزمین را چشم اندازی برای توسعه عادلانه امکانات در استان عنوان کرد و یادآور شد: اصل توسعه استان مبتنی بر عدالت نبوده است که دلیل این امر نیز به علت نبود امکان سنجی و مکان یابی مناسب برای توسعه می باشد.

استاندار زنجان، با اشاره به اینکه طرح آمایش سرزمین استان، جزء اولین طرح هایی در کشور محسوب می شود که به اتمام رسیده است افزود: اطلاعات این طرح باید مبنای برنامه ریزی همه دستگاه های اجرایی استان قرار بگیرد.

رئوفی نژاد با تأکید بر اینکه برنامه ریزی برای توسعه استان باید با محوریت چشم انداز به شمالغرب صورت بگیرد، گفت: زنجان محور 15 استان دیگر است که باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد، این در حالی است که از این پتانسیل تاکنون هیچ استفاده ای نشده است.

وی توجه به توسعه صنایع در شهرستان ها را بر مبنای گسترش عدالت عنوان کرد و افزود: باید توسعه به صورت متوازن و همه جانبه باشد.