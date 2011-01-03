لاکپشتهای بازمانده پریشان در باتلاقهای دریاچه می میرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خشک شدن دریاچه پریشان کازرون و تلف شدن تمامی آبزیان و ایجاد گنداب باتلاقی در بستر این دریاچه طی مدت اخیر پریشان را در شرف فاجعه زیست محیطی قرار داده است و اینگونه به نظر می رسد که این دریاچه هر روز در تب و تاب بحرانهای زیست محیطی قرار می گیرد.

این روزها دوباره خبر رسیده که تعداد حیات 300 لاک پشت که در این دریاچه وجود دارند به خطر افتاده و دوستداران محیط زیست را نگران کرده چراکه از آن همه گونه های آبزی و کنار آبزی که در پریشان وجود داشتند قفط همین تعداد باقی مانده است.

ملموس ترین پیامد خشکی دریاچه علاوه بر گسترش حشرات و گنداب خاک و باتلاق، برهم خوردن چرخه اکوسیستم در این منطقه است ومی توان نتیجه گرفت که حیات در اطراف دریاچه پریشان به شدت در خطر است.

پس از خشکی دریاچه پریشان تنها امید دوستداران و مسئولان حوزه محیط زیست به تنها چشمه ای بود که در تالاب وجود داشت که "بنگ" نام داشت.

بخشی از دریاچه که کمی آب در آن وجود دارد

در تالاب پریشان 11 چشمه وجود داشت که در روند خشکی دریاچه همگی آنها به جز چشمه بنگ خشک شدند و بر همین اساس برنامه ریزی برای حفظ این چشمه و احیای آن نیز شروع شد.

چشمه بنگ تا چند ماه پیش نیز پس از بارش باران و نزولات جوی امید اول احیای تالاب به شمار می رفت اما خشکسالیهای مستمر و عدم بارش باران این چشمه را به خشکی کشاند تا پریشان همچنان در حسرت روزهای پرآبش باشد.

طی مدت اخیر به دلیل اینکه دریاچه پریشان به یک باتلاق تبدیل شده تعداد قابل توجهی از لاک پشتها در باتلاق گرفتار و خفه شدند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اظهار نگرانی از عدم بارش باران گفت: تنها دلخوشی مان برای احیای تالاب پریشان و چشمه بنگ، باران بود که طی مدت اخیر هیچگونه بارشی در این شهرستان صورت نگرفت.

جمال خداپرست افزود: طی مدت اخیر اقدامات زیادی برای احیای چشمه بنگ انجام شد اما در حال حاضر به دلیل عدم بارندگی این چشمه کاملا خشک شده و حیات لاک پشتها اطراف این چشمه نیز به خطر افتاده است.

وی با بیان اینکه طی مدت اخیر تعداد زیادی از لاک پشتها در دریاچه پریشان تلف شدند، افزود: در صورت ادامه این روند باید برکه ای آماده تا این لاک پشتها از اطراف چشمه بنگ به درون این برکه منتقل شوند.

آخرین لاک پشتهای پریشان

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کازرون ادامه داد: سطح آب در اطراف دریاچه پریشان باتلاقی شده و طی مدت اخیر تعداد زیادی از لاک پشتها در باتلاق گرفتار و خفه شده اند.

دبیر موسسه 13 فروردین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خطراتی که حیات لاک پشتها را تهدید می کند، گفت: در اطراف چشمه بنگ سدی کوچک وجود دارد که لاک پشتهای اطراف این چشمه هر از گاهی محل را ترک کرده و به سمت باتلاق حرکت می کنند که طی مدت اخیر نیز تعداد زیادی از آنها در باتلاق خفه شده اند.

علی اکبر کاظمینی افزود: برای حفظ تعداد کمی از این لاک پشتها که باقیمانده باید چاره اندیشی شود البته در صورت بارش باران تا حدودی از مشکلات این گونه حل می شود.

وی ادامه داد: در مدت اخیر به دلیل اقدامات صورت گرفته امید می رفت که با بارش باران حیات به تالاب پریشان بازگردد اما اینگونه نشد.

دبیر موسسه 13 فروردین با بیان اینکه نیازی به جابجایی لاک پشتها نیست، گفت: این امکان وجود دارد که طی هماهنگی با صاحبان چاههای اطراف دریاچه از آنها خواسته شود که چند ساعت در هفته آب در داخل برکه رها شود.

کاظمینی گفت: این اقدام می تواند برای جلوگیری از تلف شدن لاک پشتها و انتقال آنها موثر باشد البته باید برای حفظ حیات این گونه نیز تدابیری اتخاذ شود.