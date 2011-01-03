  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

بلکبرن حقوق هفتگی 130 هزار پوندی به رونالدینیو پیشنهاد داد

بلکبرن حقوق هفتگی 130 هزار پوندی به رونالدینیو پیشنهاد داد

در حالی که باشگاه "گرمیو"ی برزیل تلاش می کند تا رونالدینیو را از میلان به خدمت بگیرد، بلکبرن انگلستان هم به وصف مشتریان این بازیکن برزیلی پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک هندی باشگاه بلکبرن ، ونکیس، آماده است تا رونالدینیو را از میلان به خدمت بگیرد. این باشگاه که ماه گذشته سام آلاردایس را از سمت مربیگری برکنار کرده درنظر دارد این بازیکن را با قراردادی با حقوق هفتگی 130 هزار پوند جذب کند.

روبرتو دی آسیس، برادر و مدیر برنامه های رونالدینیو ، به "دیلی میرر" گفت: بلکبرن با ما تماس گرفته است. البته پیشنهادهای دیگری هم از انگلستان به دست ما رسیده اما به خوبی این  پیشنهاد نیست.

رونالدینیو در حال حاضر اردوی میلان در دوبی را برای مذاکره با باشگاه برزیلی ترک کرده است.

کد مطلب 1223875

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها