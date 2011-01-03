بلکبرن حقوق هفتگی 130 هزار پوندی به رونالدینیو پیشنهاد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک هندی باشگاه بلکبرن ، ونکیس، آماده است تا رونالدینیو را از میلان به خدمت بگیرد. این باشگاه که ماه گذشته سام آلاردایس را از سمت مربیگری برکنار کرده درنظر دارد این بازیکن را با قراردادی با حقوق هفتگی 130 هزار پوند جذب کند.

روبرتو دی آسیس، برادر و مدیر برنامه های رونالدینیو ، به "دیلی میرر" گفت: بلکبرن با ما تماس گرفته است. البته پیشنهادهای دیگری هم از انگلستان به دست ما رسیده اما به خوبی این پیشنهاد نیست.

رونالدینیو در حال حاضر اردوی میلان در دوبی را برای مذاکره با باشگاه برزیلی ترک کرده است.