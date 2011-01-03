به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی سیمای حوزه با رویکرد اطلاع رسانی، تدوین چشم انداز حوزه در امر ضرورت تحول حوزه و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه علمیه در 52 قسمت 75 دقیقه ای تهیه و بزودی از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود .

معرفی بخش های مختلف حوزه (نحوه و شکل آموزش ، مراحل تحصیل ، خدمات و فعالیت های حوزه و ... )، تبیین و تشریح چشم انداز حوزه و بخش گفتگو با شورای عالی مدیریت حوزه از قسمتهای مختلف این برنامه اعلام شده اند.

مصاحبه با اساتید برجسته، معرفی نخبگان حوزه در عرصه تبلیغ، آموزش و پژوهش، معرفی مراکز علمی و تخصصی حوزه نیز از دیگر بخشهای این برنامه هستند .