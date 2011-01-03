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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

سیمای حوزه کنکاش می‌شود

سیمای حوزه کنکاش می‌شود

"سیمای حوزه" عنوان برنامه‌ای است از گروه معارف و علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما که به کنکاش درباره موضوعات مرتبط با حوزه های علمیه سراسر کشور اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ترکیبی سیمای حوزه با رویکرد اطلاع رسانی، تدوین چشم انداز حوزه در امر ضرورت تحول حوزه و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه علمیه در 52  قسمت 75 دقیقه ای تهیه و بزودی از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می شود .

معرفی بخش های مختلف حوزه (نحوه و شکل آموزش ، مراحل تحصیل ، خدمات و فعالیت های حوزه و ... )، تبیین و تشریح چشم انداز حوزه و بخش گفتگو با شورای عالی مدیریت حوزه از قسمتهای مختلف این برنامه اعلام شده اند.

مصاحبه با اساتید برجسته، معرفی نخبگان حوزه در عرصه تبلیغ، آموزش و پژوهش، معرفی مراکز علمی و تخصصی حوزه نیز از دیگر بخشهای این برنامه هستند .

کد مطلب 1223878

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