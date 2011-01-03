3700 پرونده وام خوداشتغالی در گلستان تشکیل شد

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، از پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال وام خوداشتغالی به افراد جویای کار خبر داد.

وی اظهار داشت: تاکنون124 فقره وام به ارزش 10 میلیارد و 979 میلیون ریال در قالب وام خوداشتغالی به افراد جویای کار پرداخت شده و 123 فقره وام دیگر نیز در دست اقدام است.

وی افزود: درحال حاضر 759 پرونده بررسی شده که از این تعداد، 379 پرونده واجد شرایط دریافت وام خوداشتغالی بوده اند.

سرپرست اداره کل تعاون گلستان با اشاره به تفاهم نامه بخش تعاون با صندوق مهر امام رضا (ع) تصریح کرد: افراد جویای کار واجد شرایط برای دریافت وام های خوداشتغالی تا سقف 15 میلیون تومان به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی می شوند.

طبق آمار 30 هزار جویای کار در سایت تعاون گلستان ثبت نام کردند.

