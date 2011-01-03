۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

3700 پرونده وام خوداشتغالی در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تعاون گلستان گفت: در سالجاری سه هزار و 727 فقره پرونده وام خوداشتغالی به افراد جویا کار در استان تشکیل شد.

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، از پرداخت بیش از 10 میلیارد ریال وام خوداشتغالی به افراد جویای کار خبر داد.

وی اظهار داشت: تاکنون124 فقره وام به ارزش 10 میلیارد و 979 میلیون ریال در قالب وام خوداشتغالی به افراد جویای کار پرداخت شده و 123 فقره وام دیگر نیز در دست اقدام است.

وی افزود: درحال حاضر 759 پرونده بررسی شده که از این تعداد، 379 پرونده واجد شرایط دریافت وام خوداشتغالی بوده اند.

سرپرست اداره کل تعاون گلستان با اشاره به تفاهم نامه بخش تعاون با صندوق مهر امام رضا (ع) تصریح کرد: افراد جویای کار واجد شرایط برای دریافت وام های خوداشتغالی تا سقف 15 میلیون تومان به صندوق مهر امام رضا(ع) معرفی می شوند.

 طبق آمار 30 هزار جویای کار در سایت تعاون گلستان ثبت نام کردند.
 

کد مطلب 1223879

