مردم کیفیت نان را مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات گندم، آرد و نان با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها اظهار داشت: در حال حاضر رضایتمندی مردم در بخش تولید نان، اصلی ‌ترین دغدغه مسئولان استان است.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یکسان ‌سازی نرخ نان در سطح استان از همکاری تمامی دست ‌اندرکاران بخش آرد و نان به ویژه نانوایان شهرستان یزد قدردانی کرد.

سیفی با تاکید بر افزایش کیفیت و نظارت بر رعایت نرخ‌ نامه‌ های مصوب اظهار داشت: این نرخ که به صورت توافقی تعیین شده است، به تمامی خشکه ‌پزیها و فانتزی‌ پزیها ابلاغ می شود.

وی همچنین در مورد دستمزد جدید تمامی واحدهای خبازی نیز عنوان کرد: مصوب شده تا کارگروهی متشکل از اتحادیه، بازرگانی، غله و فرمانداری تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

سیفی همچنین بر برخورد قاطع و قانونی با متخلفان در زمینه عرضه و تولید نان تاکید کرد و اظهار داشت: دغدغه ‌های مردم در این زمینه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

فرماندار یزد به مردم این شهرستان توصیه کرد؛ موارد تخلف را به شماره تلفن 124یا 6251213 اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به پیگیری تخلفات اقدام شود.

وی همکاری مردم استان یزد در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این قانون که مهمترین قانون اقتصادی کشور است، زمینه برقراری عدالت در جامع را رقم خواهند زد.

سیفی با تاکید بر نظارت دقیق و بیشتر بر اجرای مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ ها در مورد نان اظهار داشت: با اجرای این طرح هم باید قیمتها به طور دقیق رعایت شود و هم کیفیت نان افزایش یابد و اگر نانوایی به‌ رغم تذکر، توجهی به کیفیت نان نداشت باید به خاطر مردم به طور جدی برخورد قانونی شود.