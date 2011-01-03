خراسان جنوبی کمترین افزایش آب بها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید مجتبی عراقی زاده صبح دوشنبه در نشست خبری که در این شرکت برگزار شد، اظهار داشت: تعرفه ‌ها در کاربری خانگی به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن مناطق جغرافیایی و نوع مصرف مردم در 10 طبقه مشخص شده، به گونه ‌ای که مشترکین با مصارف پایین نرخ‌ های نازل و مشترکین با مصارف بالا نرخ‌ های بیشتری را پرداخت خواهند کرد .

وی اضافه کرد: در راستای طبقه بندی انجام شده مشترکینی که تا پنج متر مکعب آب مصرف کنند نرخ آب بهای یک هزار و 72 ریال، پنج تا 10 مترمکعب هزار و 304 ریال، 10 تا 15 مترمکعب هزار و 420 ریال، 15 تا 20مترمکعب یک هزار و 650 مترمکعب و 20تا 25 مترمکعب باید هزار و 923 ریال پرداخت کنند .

به گفته وی قیمت‌ هایی که به عنوان پایه در حال حاضر ملاک شرکت‌ های آب و فاضلاب کشور است، در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ ها اعمال می ‌شود به نحوی که ظرف پنج سال آینده این قیمت‌ ها به میزان نهایی خود خواهد رسید .

عراقی زاده از پیش بینی کاهش پنج درصدی مصرف آب در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در اولین دوره اعمال تعرفه‌ های آب بهاء پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها پنج درصد کاهش مصرف را در استان خواهیم داشت .

به گفته وی شرکت در راستای حمایت از از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کاهش 30 درصدی را در هزینه های خدمات پس از فروش که هشت نوع فعالیت است، داشته است .

عراقی زاده به تغییر کارمزد دفع فاضلاب در تعرفه‌ های جدید در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: این تعرفه‌ ها بر اساس تعرفه‌ های دفع فاضلاب در سال گذشته خواهد بود .

وی ادامه داد: در تعرفه‌ های جدید متوسط نرخ دریافتی آب از مراکز فرهنگی، آموزشی، مذهبی، مساجد و اماکن ورزشی معادل نصف متوسط فروش و برای مرکز دولتی و ادارات حدود دو برابر متوسط فروش خواهد بود.

وی همچنین از کاهش 82 درصدی میزان بارندگی در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: استان با 14 سال خشکسالی پی در پی مواجه است که تمامی منابع آبی استان را تحت الشعاع قرار داده است .