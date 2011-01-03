شهرام کرمی درباره بستن قراردادهای جدید نمایشی در تالار هنر به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلاتی که در عرصه تئاتر کودک و نوجوان وجود دارد و همه هنرمندان این عرصه هم نسبت به آن اعتراض داشتند این است که چرا باید نگاهی متفاوت به گروههای تئاتر کودک و نوجوان با سایر گروههای تئاتری وجود داشته باشد؟ این نگاه اشتباه جدا از مسئولین در بین خود هنرمندان تئاتر هم وجود دارد و ارزش یک تئاتر خیابانی یا تئاتر کودک و نوجوان را متفاوت با تئاتر بزرگسال میدانند.
مدیر تالار هنر یادآور شد: احساس کردم تلاش و زحمت گروههای تئاتر کودک و نوجوان نه تنها کمتر از تئاتر بزرگسال نیست بلکه در موارد سختتر است. چون تئاتر کودک و نوجوان علاوه بر جنبه تخصصی جنبه آموزشی و تربیتی هم دارد و باید ارزشی برابر با تئاترهای دیگر برای گروهها و نمایشها در نظر گرفت.
کرمی با اشاره به افزایش بهای بلیت نمایشهای تالار هنر از ابتدای سال جاری و فروش بلیت پنج هزار تومانی گفت: این کار در راستای ذی نفع شدن گروه از فروش گیشه و بالا بردن انگیزه گروهها برای جذب مخاطب انجام شد. تا قبل از اجرای شیوهنامه شورای حمایت از تولید آثار 80 درصد فروش گیشه به گروهها تعلق میگرفت.
وی درباره نحوه بستن قرارداد بعد از اجرای شیوهنامه شورای حمایت در تالار هنر توضیح داد: قرار است از این پس سهم گروه از گیشه فروش بلیت تابع سیاستهای جدید شورای حمایت از تولید آثار باشد و کارهایی که مخاطب بیشتری دارند از حمایتهای بیشتری برخورد شوند.
این کارگردان و نمایشنامهنویس تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان گفت: این اتفاق برای تئاتر کودک و نوجوان و تالار هنر اتفاق خوبی است زیرا تئاتر کودک و نوجوان همواره مخاطب خود را دارد.
مدیر تالار هنر با اشاره به اجرای دو نمایش در روز در این سالن تئاتری یادآور شد: این دو اجرایی بودن سختیهایی را برای گروههای نمایشی و تالار هنر دارد. امیدوارم با فعال شدن باقی سالنهای تئاتر کودک و نوجوان مانند مرکز تئاتر کانون تالار هنر هم به سمت تک اجرایی شدن برود که این امر روی حرفهای شدن کارها و استاندارد شدن سالن تأثیر میگذارد.
کرمی تأکید کرد: ما در تئاتر کودک و نوجوان نیاز اساسی به احداث و راهاندازی سالنهای جدید داریم.
کرمی در گفتگو با مهر:
آثار تالار هنر بر اساس شیوهنامه شورای حمایت به صحنه میروند
مدیر تالار هنر از اجرای شیوهنامه شورای حمایت برای تولید و اجرای نمایشهای کودک و نوجوان در این سالن تئاتری و حمایت بر اساس میزان جذب مخاطب توسط آثار نمایشی خبر داد.
شهرام کرمی درباره بستن قراردادهای جدید نمایشی در تالار هنر به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلاتی که در عرصه تئاتر کودک و نوجوان وجود دارد و همه هنرمندان این عرصه هم نسبت به آن اعتراض داشتند این است که چرا باید نگاهی متفاوت به گروههای تئاتر کودک و نوجوان با سایر گروههای تئاتری وجود داشته باشد؟ این نگاه اشتباه جدا از مسئولین در بین خود هنرمندان تئاتر هم وجود دارد و ارزش یک تئاتر خیابانی یا تئاتر کودک و نوجوان را متفاوت با تئاتر بزرگسال میدانند.
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