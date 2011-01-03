هفت میلیون مترمربع فضای آموزشی غیراستاندارد در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، مرتضی رئیسی در جریان بازدید از فضاهای آموزشی شهرستان خوی افزود: هم اکنون از 50 میلیون مترمربع فضاهای آموزشی کشور هفت میلیون متر مربع نیاز به مقاوم سازی دارند.

تا سه سال آینده کلیه فضاهای آموزشی کم داوم ایمن سازی می شوند

وی در ادامه از تخریب و ایمن سازی و بهسازی کلیه فضاهای آموزشی کم دوام و غیر استاندارد کشور تا سه سال آینده خبر داد و بیان داشت: با تصویب مجلس شورای اسلامی و به همت دولت در سه سال اول برنامه پنج ساله توسعه کشور، کلیه فضا های آموزشی غیر استاندارد در سطح کشور تخریب، بازسازی و ایمن سازی می شوند.

رئیسی با اشاره به روند خوب و بازسازی فضاهای آموزشی کم دوام کشور در دولت های نهم و دهم گفـت: در پنج سال گذشته با صرف 25 هزار میلیارد ریال، 15میلیون و دویست هزار متربع از فضاهای آموزشی غیر استاندارد کشور تخریب و بازسازی یا نوسازی شده اند.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، با عنوان اینکه بهسازی و نوسازی مدارس در ایجاد روحیه نشاط و شادابی در میان دانش آموزان و کادر های آموزشی بسیار موثر است و اظهار داشت: دولت با جدیت این برنامه را دنبال می کند.



