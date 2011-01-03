شهرداری در برداشتن نماد 9 دی از سر در دانشگاه تهران نقشی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در مورد نصب و برداشتن نماد 9 دی از مقابل سر در دانشگاه تهران گفت: شهرداری در نصب و انتقال نماد 9 دی از مقابل سر در دانشگاه تهران هیچ نقثشی نداشته و در این مورد، موسسه درامتداد غدیر پیرو هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری مجوز نصب نماد را دریافت کرده و روز جمعه 10 دی ماه آن را در مقابل سر در دانشگاه تهران نصب کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در نصب یا برداشتن نماد 9 دی هیچ نقشی نداشته، تصریح کرد : ظاهرا دانشگاه تهران با نصب این نماد بر سر در دانشگاه مخالف بوده و دلیل این مخالفت هم آن بوده که سر در دانشگاه تهران بنای میراثی است و بر روی آن نباید نمادی دیگری نصب شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران با اشاره به اینکه 11 دی ماه این نماد از مقابل سر در دانشگاه تهران برداشته شده و شهرداری از برداشتن آن توسط دانشگاه یا موسسه "درامتداد غدیر" بی اطلاع است، افزود: به طور کلی نصب ، طراحی و برداشتن نماد 9 دی از مقابل سر در دانشگاه تهران به شهرداری مربوط نبوده است.

ایازی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم در موضوع 9 دی چنانچه بخواهیم نمادی بسازیم، باید مسابقه ای با حضور هنرمندان برتر کشور برگزار شود تا یک اثر حجمی فاخر به وجود آمده و در یک مکان مناسب نصب شود.