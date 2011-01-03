به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ضابطیان گفت: در سری جدید این برنامه، علاوه بر حافظ خوانی قرار شده شعرهای شاعران دیگر کشور توسط چهرههای خاص هنری و ادبی به مدت 10روز خوانده شود.
کارگردان برنامه "رادیو هفت" تصریح کرد: حافظ خوانی در مهرماه، سعدی خوانی در آبانماه و مولوی خوانی در آذرماه به مدت یک ماه توسط چهرههای خاص هنری وادبی در برنامه رادیو هفت انجام شد و قرار شده به زودی اشعار شاعران معاصر خوانده شود.
برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیهکنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان هر شب ساعت 23 از شبکه هفت روی آنتن میرود.
