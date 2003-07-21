نشست شارون و نخست وزير حكومت خودگردان فلسطين با شكست مواجه شد

به گزارش خبرگزاري مهر، غسان الخطيب درمصاحبه با راديو لندن با اعلام اين مطلب افزود: با وجود پايبندي طرفهاي فلسطيني به آتش بس و نيزاجراي اولين مرحله ازطرح" نقشه راه " هنوزاسراييل آمادگي خود را براي اجراي اين طرح كه آمريكا وكميته چهارجانبه آنرا مورد حمايت قرارداده، اعلام نكرده است.

وزيركارحكومت خودگردان فلسطين همچنين گفت:اسراييل همچنان به اشغال اراضي فلسطينيان ادامه مي دهد واز پاسخ به مطالبات فلسطينيان براي آزادي زندانيان در بند اين رژيم طفره مي رود و اين بيانگرعدم پايبندي تل آويو به طرح صلح است .

غسان الخطيب خاطرنشان كرد: اسراييل مانع ازايجاد تشكيل يك نيروي امنيتي قوي در فلسطين اشغالي شده زيرا قصد ندارد قانون درسرزمين فلسطين اجرا شود.

وزيركار حكومت خودگردان به سفر قريب الوقوع محمود عباس به واشنگتن اشاره كرد و گفت: قرار است عباس نگرانيهاي فلسطينييان را درمورد وقت كشي رژيم صهيونيستي و به تعويق انداختن زمان آزادي زندانيان فلسطيني و نيز باج خواهي و گرفتن امتياز بيشتر از فلسطيني ها براي اجراي طرح " نقشه راه " را به اطلاع مقامات واشنگتن برساند.