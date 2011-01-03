تغییر تقویم دانشگاهی مالزی منجر به سردرگمی دانشجویان شد

مالزی
تغییر تقویم دانشگاهی مالزی منجر به سردرگمی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های این کشور شد
بازگشت 88 نفر از مجموع 494 سیل زده ایالت کلانتان به خانه هایشان پس از کاهش تدریجی آب سیل در منطقه
سقوط یک زن اندونزیایی از طبقه دوازدهم یک ساختمان مسکونی منجر به مرگ وی شد
اندونزی
عدم تامین جانی روزنامه نگاران اندونزیایی
تخریب بیش از 50 خانه در اثر طوفان شدید در جاوای مرکزی اندونزی
جمع آوری بیش از 7 هزار تن زباله در شب کریسمس در جاکارتا
کشف 4 گونه ماهی آب شیرین در آبهای جنوب غرب سوماترا
عدم تامین جانی روزنامه نگاران اندونزیایی
تخریب بیش از 50 خانه در اثر طوفان شدید در جاوای مرکزی اندونزی
جمع آوری بیش از 7 هزار تن زباله در شب کریسمس در جاکارتا
کشف 4 گونه ماهی آب شیرین در آبهای جنوب غرب سوماترا
تایلند
نخست وزیر تایلند برگزاری انتخابات در سه ماهه اول سال را نشانه عدم علاقه خود به قدرت دانست
دستور نخست وزیر تایلند به منظور سرکوب شدید قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور
2هزار و 473 تصادف جاده ای در 4 روز نخست سال میلادی منجر به کشته شدن 234 نفر شد
تظاهرات میهن پرستان تایلندی برای آزادی 7 زندانی که به جرم ورود غیرقانونی به کامبوج دستگیر شده اند
نخست وزیر تایلند برگزاری انتخابات در سه ماهه اول سال را نشانه عدم علاقه خود به قدرت دانست
دستور نخست وزیر تایلند به منظور سرکوب شدید قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور
2هزار و 473 تصادف جاده ای در 4 روز نخست سال میلادی منجر به کشته شدن 234 نفر شد
تظاهرات میهن پرستان تایلندی برای آزادی 7 زندانی که به جرم ورود غیرقانونی به کامبوج دستگیر شده اند
فیلیپین
آوارگی بیش از هزاران نفر در اثر سرازیر شدن سیل در جنوب فیلیپین
آوارگی بیش از هزاران نفر در اثر سرازیر شدن سیل در جنوب فیلیپین
سنگاپور
نخست وزیر سنگاپور از رشد 14.7 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2010 خبر داد
نخست وزیر سنگاپور از رشد 14.7 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2010 خبر داد
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