تغییر تقویم دانشگاهی مالزی منجر به سردرگمی دانشجویان شد

مالزی

تغییر تقویم دانشگاهی مالزی منجر به سردرگمی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های این کشور شد

بازگشت 88 نفر از مجموع 494 سیل زده ایالت کلانتان به خانه هایشان پس از کاهش تدریجی آب سیل در منطقه

سقوط یک زن اندونزیایی از طبقه دوازدهم یک ساختمان مسکونی منجر به مرگ وی شد

اندونزی

عدم تامین جانی روزنامه نگاران اندونزیایی

تخریب بیش از 50 خانه در اثر طوفان شدید در جاوای مرکزی اندونزی

جمع آوری بیش از 7 هزار تن زباله در شب کریسمس در جاکارتا

کشف 4 گونه ماهی آب شیرین در آبهای جنوب غرب سوماترا

تایلند

نخست وزیر تایلند برگزاری انتخابات در سه ماهه اول سال را نشانه عدم علاقه خود به قدرت دانست

دستور نخست وزیر تایلند به منظور سرکوب شدید قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور

2هزار و 473 تصادف جاده ای در 4 روز نخست سال میلادی منجر به کشته شدن 234 نفر شد

تظاهرات میهن پرستان تایلندی برای آزادی 7 زندانی که به جرم ورود غیرقانونی به کامبوج دستگیر شده اند

فیلیپین

آوارگی بیش از هزاران نفر در اثر سرازیر شدن سیل در جنوب فیلیپین

سنگاپور

نخست وزیر سنگاپور از رشد 14.7 درصدی اقتصاد این کشور در سال 2010 خبر داد