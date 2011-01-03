آرامش نسبی در بازارهای استان مرکزی ایجاد شد

اصغر عالیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی به معنای واقعی را از اهداف اساسی در طرح هدفمند سازی یارانه ها دانست و افزود: هدفمند کردن یارانه ها به معنای افزایش تورم نیست بلکه موجب کنترل ومهار تورم می‌شود که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها،افراد ودرآمد خانوارهای مختلف تقسیم بندی وگروهها واقشار نیازمند بیشتر مورد حمایت قرار میگیرند.

وی تخصیص بهینه منابع،اصلاح الگوی مصرف ،تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی را از دیگر اهداف اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ذکر کرد واظهار داشت: شناخت کامل هدف ها وانجام برنامه ریزی های صحیح،مدیریت درست وهمه جانبه وشناخت منابع واقعی وتوجه مدیران وکارکنان دولت به عنوان گروههای مرجع،فرهنگ سازی وایجاد باور درست در آحاد مردم،ایجاد نظام مدیریتی وپایش کارآمد و... ازجمله عوامل موثر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه تا قبل از جنگ های جهانی تفکر اکثر جوامع بر این بود که دولت اجازه دخالت در عرصه اقتصادی را نداشت افزود:دولت ها به جهت حضور خود نیاز به ابزارهایی دارند که یارانه ها از جمله این ابزار هاست.

عالیخانی با اعلام اینکه آخرین اقدمات دولتی در جهت یارانه ها درقبل از پیروزی انقلاب اسلامی وبا تشکیل سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان درسال56 شکل گرفت تصریح کرد:پس از جنگ تحمیلی وشروع برنامه توسعه،بحث یارانه ها در کشورمطرح شد.

وی با بیان اینکه در برنامه اول ودوم توسعه به جهت تفکرات مختلف عملاً هیچ اقدامی در بحث یارانه ها اجرا نشد افزود:در برنامه سوم توسعه درپنج ماده به هدفمند سازی یارانه ها اشاره شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی خاطرنشان کرد:مجلس پس از گذشت دو سال ازبرنامه سوم توسعه،دولت را مکلف به اصلاح نظام یارانه ها وساماندهی یارانه کرد واولین بار در سال82سهمیه اقلام اساسی برای تامین نیاز مددجویان کمیته امداد وسازمان بهزیستی،افزایش صددرصدی سهمیه توزیع شیریارانه ای وتخصیص اقلام اساسی از محل سهمیه بازار برای (کارکنان دولت،کارگران،نیروهای مسلح و..) به منظور ساماندهی یارانه ها در سطح کشور صورت گرفت.

عالیخانی با اعلا م اینکه مصرف انرژی در کشور معادل شش برابر مصرف اروپاو9 برابر جهان است، اضافه کرد: 95 درصد انرژی هایی که کشور ایران مصرف میکند انرژی های فسیلی وتجدید ناپذیر است.