به گزارش خبرگزاری مهر، پارسی‌نژاد عنوان کرد: این آثار در مرحله دوم ارزیابیها توسط چهار داور مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در نهایت آثاری که شایستگی حضور در مرحله سوم را دارند، معرفی شوند.

وی گفت:‌ در ابتدا، کار داوریها با 778 عنوان اثر ارسالی از 442 نویسنده به دبیرخانه آغاز شد که در ادامه راه 47 عنوان اثر دیگر از 35 نویسنده به دستمان رسید که آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی توضیح داد: معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قصد دارد بیش از 30 داستان کوتاه برگزیده دفاع مقدس را در قالب کتابی منتشر کند.

پارسی‌‌نژاد همچنین به میزان جوایز این جایزه اشاره کرد و افزود: به برگزیدگان چهارمین مسابقه داستان کوتاه دفاع مقدس مبلغ 145 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می‌شود. در این دوره از جایزه ادبی یوسف به نفر اول مبلغ 25 میلیون ریال، نفر دوم مبلغ 20 میلیون ریال و به نفر سوم نیز مبلغ 15 میلیون ریال اهدا می‌شود. همچنین به هر یک از برگزیدگان رتبه‌های چهارم تا بیستم نیز مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می‌شود.

چهارمین مسابقه سراسری "داستان کوتاه دفاع مقدس" (جایزه ادبی یوسف) به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بهمن ماه سال جاری برگزار می‌شود.