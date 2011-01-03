به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیروزان مدیرعامل موسسه شهر کتاب صبح امروز در جمع خبرنگارانی که به پاس تقدیر از آنها در انعکاس اخبار و رویدادهای این موسسه فرهنگی، به فروشگاه جدید‌الاحداث شهر کتاب در خیابان شریعتی تهران دعوت شده بودند، تاریخچه 15 ساله فروشگاه‌های شهر کتاب و به ویژه عملکرد 5 سال اخیر موسسه متبوعش را تشریح کرد.

وی در ابتدا ضمن تقدیر از رسانه‌ها به نقش آنها در شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: اگر رسانه‌ها کمک نمی‌کردند بسیاری از فعالیت‌های شهر کتاب شکل نمی‌گرفت. امروز هم که 15 سال از تاسیس اولین فروشگاه شهر کتاب در خیابان زرتشت و نیز 5 سال از فعالیت‌های مرکز فرهنگی شهر کتاب می‌گذرد، پشتگرمی اصلی من به رسانه‌هاست.

فیروزان به ویژگی‌های فروشگاه کتاب جدید‌التاسیس وابسته به موسسه شهر کتاب اشاره کرد و با بیان اینکه "طراحی این فروشگاه و راه‌اندازی آن سه سال زمان برده است" به نبود مکانی که بتواند تمامی محصولات فرهنگی را به مراجعان عرضه کند، پرداخت و ادامه داد: تمامی استانداردهای جهانی لازم در مورد یک فروشگاه کتاب در این فروشگاه لحاظ شده است و این فروشگاه می‌خواهد پایلوت و الگویی برای تحولی در مجموعه فروشگاه‌های شهر کتاب باشد.

این مدیر فرهنگی با دفاع از طرح هدفمندی یارانه‌ها به تاثیر آن در حوزه فرهنگ اشاره کرد و گفت: مادامی‌که به بخش فرهنگ سوبسید می‌دهیم از استقلال آن کم می‌کنیم. فرهنگ باید با استفاده از علم اقتصاد فرهنگ بتواند روی پای خودش بایستد. شهر کتاب هیچ وقت از هیچ نوع بودجه دولتی و غیردولتی استفاده نکرده است و اگر چنین نمی‌بود، قطعاً نمی‌توانستیم امروز که کمک‌های مالی برداشته می‌شود، سر پای خود بایستیم.

مدیرعامل شهر کتاب با بیان اینکه "من برای تاسیس این فروشگاه از وام دولتی با بهره معمول 21 درصد استفاده کرده‌ام" در عین حال از بذل توجه برخی خیّران تشکر کرد و افزود: سیستم شهر کتاب به صورت کاملاً باز عمل می‌کند چرا که معتقدم شکست طرح‌های توسعه‌ای در هر بنگاه اقتصادی که به صورت باز عمل نمی‌کند، حتمی است.

وی با استقبال از هر نوع ایده‌ای که بتواند به توسعه فعالیت‌های فرهنگی در شهر کتاب منجر شود، گفت: مطمئناً این 2500 متر مربع فضا که برای فروش کتاب اختصاص داده شده است، ‌جواب اقتصادی هم می‌دهد شاید در یکی دو سال آینده جواب ندهد ولی در بلندمدت چرا.

فیروزان بر لزوم اعطای یارانه به بخش تقاضا به جای بخش عرضه تاکید کرد و با بیان اینکه "اولویت شهر کتاب تعریف کتاب به عنوان یک نیاز است" افزود: اگر سوبسید از روز اول به متقاضی مثلاً بخش فرهنگ داده می‌شد، آن وقت نیاز به کالای فرهنگی هم تعریف می‌شد و خود به خود چرخه خرید و فروش کالای فرهنگی شکل می‌گرفت. باید تعریف کتاب را از کالایی که فقط نیاز کنکوری‌ها یا قشر مرفه جامعه را برطرف می‌کند، دربیاوریم و به سمت ارائه تعریف آن به عنوان یک نیاز برویم.

این مدیر فرهنگی بر لزوم توجه به مسئله گفتگو برای تولید فکر و دانش و در نتیجه آنها کتاب، یکی از کارکردهای اصلی نشست‌های هفتگی شهر کتاب را همین موضوع عنوان کرد و گفت: معضل ما در ایران عدم تفاهم و درک متقابل و نیز نبود گفتگو در وجوه مختلف آن اعم از فرهنگ و آدابش است.