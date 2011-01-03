15 کتاب گویا برای کودکان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه منتخب 15 کتاب گویا شامل آثاری چون "مشت بر پوست" نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، گوینده منصوره شجاعی، "تنور" نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، گوینده گلرخ مرادی کرمانی، "چکمه" نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، گوینده گلرخ مرادی کرمانی، "باغ ایرانی" نوشته فرشته مولوی، گوینده منصوره شجاعی و "نارنج و ترنج" نوشته فرشته مولوی، گوینده منصوره شجاعی، اشاره کرد.

همچنین در این مجموعه کتاب‌های "آقای با کلاه ، آقای بی کلاه"، "وقتی به سن تو بودم" و "درخت بخشنده" نوشته شل سیلور استاین با ترجمه رضی هیرمندی و صدای فرزانه طاهری قندهاری منتشر شده است.

"برادر عقاب، خواهر آسمان" بازنوشته م. مروارید، ترجمه طاهره نجیب منش، گوینده منصوره شجاعی، "سرخپوست برایم بخوان" نوشته هتی جونز، ترجمه خسرو شهریاری، گوینده منصوره شجاعی، "قصه زندگی" نوشته میسکا مایلز، ترجمه محسن چینی‌فروشان، گوینده فرح بختیاری از دیگر آثار این مجموعه هستند.

"قطار آن شب" نوشته احمد اکبرپور، گوینده رویا مکتبی‌فرد، "دو خرمای نارس" نوشته فریدون عموزاده خلیلی، گوینده پریسا رضایی، "افسانه درخت خرما و بزی" بازآفرینی محمد هادی محمدی، گوینده فرزانه طاهری قندهاری، "افسانه دیو و دختر" نوشته شکوه قاسم نیا، گوینده فرزانه طاهری قندهاری از دیگر آثار این مجموعه هستند که به مناسبت برگزاری همایش و نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه به صورت محدود تکثیر شده است.

این مجموعه حاصل کوشش گروه کتاب گویا در فاصله سال‌های 1375 تا 1379 در شورای کتاب کودک است که می تواند مورد استفاده کودکان و نوجوانان قرار گیرد.