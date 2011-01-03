احتمال کاهش تولید برنج در سال آینده

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر با بیان اینکه خشکسالی از 2 سال پیش تا کنون شدت بیشتری گرفته است، گفت: از مجموع 630 هزار هکتار سطح زیر کشت برنج، 110 هزار هکتار در استان های جنوبی مانند فارس، خوزستان و اصفهان واقع شده اند که امسال فصل های بی بارانی را داشتند.

وی افزود: ذخیره آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته است که این جای نگرانی زیادی را برای برنج کاران به وجود می آورد، مگر اینکه در 2 ماه آینده بارندگی داشته باشیم.

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: برنج، محصولی است که از بارندگی هم سیراب می شود؛ بنابراین اگر در فروردین ماه هم باران بیاید، آب مورد نیاز برنج تامین می شود.

علیزاده شایق میزان تولید برنج را در سال جاری 2 میلیون و 250 هزار تن اعلام کرد و گفت: این درحالی است که میزان تولید در سال 87 هم همین مقدار بوده است که این جای نگرانی دارد. البته باید اشاره کرد که با وجود گذشت 2 سال، تولید برنج افزایشی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: باید حجم ضایعات برنج را کاهش داد و با بستر سازی در اراضی، مکانیزه کردن کشت، کنترل دقیق مراحل داشت و اصلاح ساختار شالی کوبی ها برای افزایش تولید برنامه ریزی کرد، همچنین موسسه تحقیقات برنج باید بر تولید انواع برنج پرمحصول و متناسب با ذائقه مردم کار کند.

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه ارقام پرمحصول کیفیت زیادی ندارند، گفت: بی کیفیتی این ارقام در کنار عدم تمایل مردم به طعم این گونه برنجها باعث شده است که کشاورزان رغبتی به تولید نداشته باشند.

علیزاده شایق درباره افزایش قیمت برنج در هفته گذشته افزود: تغییر قیمتها فقط 2 روز در تهران اتفاق افتاد و الان قیمتها به همان نرخهای قبلی بازگشته است.