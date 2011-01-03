تجلیل شهردار تهران از خانواده شهدا و جانبازان ارامنه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف که به همراه زهرا مشیر مشاور امور بانوان شهرداری تهران ، منصوراحمدلو مدیرکل امور ایثارگران و تنی چند از مدیران شهرداری تهران در این دیدار حاضر شده بود گفت: حضرت عیسی مسیح (ع)، پیامبر اعجازهاست، پیامبری که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار می کرد، او پیامبر پاکی ها و ارزش هاست.

وی افزود: همه ما بر این باوریم که فلسفه خلقت و وجود انسانها چیزی جز رسیدن به کمال و حیات طیبه بر اساس توحید، نبوت و عدالت نیست و پیامبران الهی (ع) بر اساس این گفتمان بر اخلاق، عدالت، صلح طلبی، محبت، مودت و انسانیت تاکید داشتند تا بتوانیم مسیر رشد و سعادت خود را پیدا کنیم.

قالیباف افزود: خوشبختانه وقتی به تاریخ کهن ایران نگاه می کنیم این افتخار شامل حال ملت ماست که در طول تاریخ خود با وحدانیت دل در گرو ادیان الهی داشته اند و با برادری و صلح و آرامش زندگی کرده و همواره دغدغه پیشرفت کشور را داشته اند.

شهردار تهران افزود: مفتخرم که امروز و در آغاز سال نو میلادی برای اثبات گفته ها در جمع عزیزان و هموطنانی باشم که برای دفاع از عدالت و صلح طلبی در کنار بقیه ملت ایران به دفاع از کشور پرداختند و این نشان دهنده آن است که همه ما برای رسیدن به قله معرفت تلاش می کنیم.

قالیباف با بیان این که خود را همسنگر و همرزم شما جانبازان و ایثارگران می دانم گفت: به عنوان فردی که در جنگ حضور داشتم بر این باروم که حضور شما در جبهه ها آنقدر موثر بود که هنوز در ذهن ماست و به ویژه نقشی که در حوزه فنی، پشتیبانی و نگهداری ایفا می کردید به یادماندنی است و امیدوارم هرجا که هستید با خوشی و عاقبت به خیری در کنار خانواده خود زندگی کنید.

همچنین در این مراسم "سبوه سرکیسیان" ، خلیفه ارامنه ایران نیز با تشکر از حضور از شهردار تهران در جمع ارامنه به مناسبت سال نو گفت: در روزهای عید این توفیق بزرگی برای ماست که همدیگر را ببینیم و از هم قدردانی کنیم و به این مناسبت به یکدیگر تبریک بگوییم.

خلیفه ارامنه ایران در ادامه از عنایت ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به جامعه اقلیت قدردانی کرد و افزود: آنچه که می گویم نه به دلیل حضور در این جمع است بلکه در مجامع جهانی و بین المللی و هرجا که موقعیت آن باشد این عنایت جمهوری اسلامی ایران به اقلیت را بیان کردم و آخرین بار 15 روز پیش بود که در جلسه ای که با حضور 1500 نفر از 30 کشور مختلف برای گفتگوی بین اسلام و مسیحیت در دمشق برپا شد در این مورد به تفصیل سخن گفتم.

همچنین "گورک وارطان" ، نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور شما در این جمع را مدیون همقطاران شما هستیم و امروز شما آمدید تا همرزمان و همقطاران خود را ببینید ، کسانی که زمانی که ایران نیاز به ملاطفت، تثبیت صلابت و حمایت داشت همه چیز خود را که جان خود بود در کوله بار گذاشتند و بدون هیچ توقعی به جنگ حق علیه باطل شتافتند و هشت سال پیاپی همراه با دیگر اقوام ایرانی از مرزهای میهن اسلامی دفاع کردند.