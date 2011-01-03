986 بافنده فرش استان مرکزی به بانک معرفی شدند

عزیزالله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این افراد معرفی شده بد سرپرست، بی سرپرست به صندوق مهر امام رضا(ع) برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

وی ادامه داد: همچنین از محل اعتبارات فنی و اعتباری بانک کشاورزی از مبلغ 12 میلیارد ریال،80 درصد به تک بافهای خانگی و 20 درصد به کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز تخصیص داده شده است.

صدیقی ادامه داد: برحسب اعلام نماینده صندوق مهر امام رضا(ع) مبلغ پنج میلیارد ریال تسهیلات به منظور حمایت از تعاونی های فرش دستباف به چهار تعاونی فرش تخصیص و مقرر شد این تعاونی ها توسط سازمان بازرگانی به صندوق مهر امام رضا(ع) جهت دریافت تسهیلات معرفی شوند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی اضافه کرد: در راستای اجرای مصوبه پنجمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مقرر شد مبلغ 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک کشاورزی، 1.2میلیارد ریال بانک صادرات و 10 میلیارد ریال تسهیلات از صندوق مهر امام رضا(ع) تخصیص داده شود.