۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

سردار روزبهانی خبرداد:

جزئیات میهمانی شبانه در تالار دشت بهشت

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی با توضیح جزئیات میهمانی شبانه در شب شهادت امام سجاد(ع) گفت: در مراسم آن شب تعدادی از ارامنه از تالار دشت بهشت خارج شده و اقدام به بدمستی کردند که با حضور ماموران پلیس دو تن از آنان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد روزبهانی دوشنبه با حضور در مرکز ارتباطات مردمی با اشاره به خبر منتشر شده در مورد برگزاری یک میهمانی شبانه در تالار دشت بهشت مصادف با شب شهادت امام سجاد(ع) گفت: هر ساله مجوزی با شرایط خاص از سوی وزارت ارشاد و اماکن به برخی تالارها برای برپایی مراسم ژانویه داده می‌شود.

وی گفت: این افراد می‌توانند تا ساعت 3 شب مراسم خود را برگزار کنند اما حق بیرون آمدن از تالارها را ندارند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی افزود: در مراسم آن شب تعدادی از ارامنه از تالار دشت بهشت خارج شده و اقدام به بدمستی کردند که با حضور ماموران پلیس دوتن از آنان دستگیر شدند.

سردار روزبهانی تصریح کرد: اخباری که مبنی بر حضور اورژانس در تالار دشت بهشت و انتقال برخی از این افراد به بیمارستان منتشر شده بود، صحت ندارد.

