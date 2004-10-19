قتل مسيح در عراق

انفجارمرقد مطهر مولاي متقيان علي (ع) درجمعه خونين نجف كه منجربه قتل بيش از 100 تن شد به همان اندازه عملي ناپسند وغير انساني به شمار مي آيد كه انفجار 5 كليساي مسيحي در بغداد را مي توان بدين سان محاسبه نمود.

اماكن مقدس محل عبادت وكانون هاي تقرب به خدا است وفضيلت انسانها صرف نظر از دين وآيين، بستگي مستقيم به ايمان و تقرب آنان به خدادارد.

انفجاراخير5 كليسا در بغداد بطور قطع نمي تواند عمل انساني باشد كه به آيين ومسلكي توحيدي اعتقاد دارد، زيرا انفجار اماكن عبادت، اساسا مورد تاييد هيچ ديني نيست.

اين انفجاردرحقيقت پيش ازآنكه يك عمليات تروريستي باشد وحدت وهمزيستي مذاهب مختلف عراق را مورد هدف قرار داده .

عراق در طول صدها سال كانون همزيستي مسالمت آميز همه اديان بوده وهست وتاريخ تاكنون موردي از نزاع مذهبي ميان مردم اين كشور را ثبت نكرده است .

اشخاصي كه كليساهاي مسيحيان را منفجر ساختند در واقع قصد دارند تا يك فتنه مذهبي را در عراق ايجاد كنند وقطعا صهيونيستها در ايجاد آشوب هاي مذهبي تجربه گسترد ه اي دارند.

اين انفجارها بدون شك نمي تواند انگيزه مذهبي و مبارزه جويانه داشته باشد بلكه كساني كه مبادرت به اين كار كرده اند قصد دارند چهره مخدوشي از اسلام به جهانيان ارائه دهند.

مسلما يك مسلمان تحت هيچ شرايطي مايل نيست تا اسلام به گونه ديگري به جهان معرفي شود ودر اين خصوص همه علماي ديني چه شيعه وچه سني براي ارائه يك چهره مطلوب ازاسلام نهايت تلاش خود را به عمل آورده اند.

بنابراين تعرض به كليساها درحقيقت با هدف مخدوش ساختن چهره اسلام حقيقي صورت گرفته و بدون شك افرادي كه مبادرت به اين عمل ضد انساني كرده اند با دستگاه هاي امنيتي اسرائيل در ارتباط هستند.

وسخن آخراينكه مسيح نزديك به 20 قرن پيش مظلومانه به صليب كشيده شد وامروزبار ديگرحادثه شوم انفجار كليساهاخوي ضد انساني برخي افراد را به خوبي آشكار ساخت.

امروزهم اسلام حقيقي وهم مسيحيت واقعي در برابر روش هاي موذيانه صهيونيستها كه قصد دارند يك جنگ ديگري را بر پيروان اين دو دين آسماني تحميل كنند مواجه است.

صهيونيستها پايبند هيچ آيين ومسلكي نيستند ودشمنان اسلام ومسيحيت هستند، لذا بايد مردم عراق بيش از پيش هوشيار باشند ودشمن واقعي خود را بشناسند زيرا صهيونيستها هر روز با يك لباس وهر روز با يك چهره ظاهر مي شوند تا به اهداف شوم خود كه ايجاد تفرقه ميان مسلمانان ومسيحيان است، دست يابند.