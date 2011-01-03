یک قطره نفت فروخته نشده نداریم/ روند صادرات به هند عادی است

احمد قلعه بانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر روند صادرات نفت خام به تمامی کشورهای خریدار از جمله هند عادی است، گفت: مذاکرات با طرف هندی برای حل و فصل مشکلات ایجاد شده در پرداخت هزینه فروش نفت خام در حال انجام است.

به گزارش مهر، مذاکرات نفتی مقامات ایران و هند از هفته گذشته به منظور تعیین یک ارز مشخص برای دریافت پول فروش نفت خام ایران به این کشور آسیایی آغاز شده است.

در حال حاضر ایران با صدور سالانه بیش از 10 میلیون تن نفت به هند دومین تامین کننده نفت مورد نیاز این کشور آسیایی بوده که قرارداد جدید نفتی بین دو کشور به دلیل اختلاف در تعیین نرخ ارزش فروش طلای سیاه هنوز امضا نشده است.

پیش از این تمامی مبادلات نفتی این دو کشور بر مبنای یورو انجام می شد که با اعمال فشارهایی از سوی اتحادیه اروپایی، مذاکراتی برای تعیین نرخ فروش ارز جدید آغاز شده است.

افزایش صادرات نفت با هدفمندی یارانه سوخت

معاون وزیر نفت همچنین در خصوص احتمال افزایش صادرات نفت به کشورهای مختلف جهان، اظهار داشت: شرکت ملی نفت ایران بر اساس ضوابط جاری می تواند به هر کشوری که درخواستی داشته باشد، نفت خام صادر کند.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه افزایش صادرات نفت به هر کشور در گروی افزایش سهمیه اوپک و افزایش تولید نفت خام خواهد بود، تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصارف داخلی نفت خام کشور، امکان افزایش ظرفیت صادرات نفت به تمامی کشورهای متقاضی وجود دارد.

یک قطره نفت فروخته نشده نداریم

وی همچنین در خصوص انتشار برخی از گزارشها مبنی بر کاهش صادرات نفت و افزایش ذخیره نفت روی آب ایران در خلیج فارس، توضیح داد: در حال حاضر کاهش و یا توقف صادرات نفت ایران به هیج وجه صحت ندارد.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران حتی یک قطره نفت فروخته نشده در خلیج فارس ندارد، بیان کرد: وجود 21 میلیون بشکه ذخیره نفت روی آب توسط ایران وجود خارجی ندارد.

به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید نفت ایران چهار میلیون و 200 هزار بشکه در روز بوده که به استناد گزارشهای غیر رسمی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک در ماه گذشته میلادی روزانه 3.7 میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

مسئولان وزارت نفت یکی از دلایل کاهش تولید نفت ایران را رعایت سهمیه های تعیین شده از سوی سازمان اوپک اعلام می‌کنند.