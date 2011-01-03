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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۶

با آغاز فصل سرما/

فرش گلهای زمستانی در شمال تهران پهن شد

فرش گلهای زمستانی در شمال تهران پهن شد

به منظور تلطیف و ساماندهی محیط شهری و تطبیق فضای سبز با سرمای شدید زمستان، گلها و گیاهان مقاوم و متناسب با این فصل در میادین و بوستانهای شمال تهران کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مجید نوربخش معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بخش‌هایی از فضای سبز بزرگراه‌ها و معابر اصلی منطقه با توجه به شرایط جوی و محیطی به مرور زمان از بین رفته و منظره نازیبایی ایجاد می‌شود که با ایجاد پوشش گیاهی جدید و مناسب علاوه بر زیبایی‌های بصری به دلیل خاصیت گیاهان، آلودگی زیست محیطی تعدیل می‌یابد.

وی افزود: منطقه یک دارای 20 فرش گل بزرگ در میادین و بوستان‌ها است که تعداد 262هزار بوته گل بنفشه و 9 هزار شب‌بوی زعفرانی در این فرش گل‌ها و سایر گلکاری‌های موجود در بوستان‌ها، میادین، رفیوژها و لچکی‌های منطقه کاشته شد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک از کاشت 10هزار پیاز لاله در میدان تجریش و 60هزار لاله در میادین،لچکی ها و بوستان های منطقه خبر داد و گفت: گل‌های لاله در میدان تجریش که مهمترین و اصلی‌ترین میدان منطقه است، در اواخر اسفندماه با ایجاد فضایی زیبا و با طراوت، نوید بهار را به شهروندان شمیران می‌دهند.

کد مطلب 1223927

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