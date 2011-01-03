فرش آذربایجان 40 درصد بازار کشور را در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از مستند قالی آذربایجان در سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: قالیبافان آذربایجان با نوآوری، سهم خود از بازار فرش کشور و جهان را حفظ خواهند کرد.

به گفته وی، فرش ایران نیز سهم 50 درصدی از بازار فرش جهان را در اختیار دارد.

رئیس سازمان بازررگانی آذربایجان شرقی از هنرصنعت فرش به عنوان هنری ماندگار یاد کرد و افزود:قالی سهم مهمی در فرهنگ کشور دارد.

وی با تاکید بر رفع مشکلات فعالان این هنرصنعت افزود:بهبود وضع فرش در بخش بازار و تولید نیازمند رسیدگی است.

نجفی از کشورهای افغانستان و پاکستان به عنوان رقبای جدید ایران در بازارهای فرش یاد کرد و افزود: می توان با سوق یافتن بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش فرش، مشکلات موجود را رفع کرد.

وی اضافه کرد: هدفمندی یارانه ها می خواهد یارانه ها را به بخش تولید و سرمایه گذاری سوق دهد و باید از این منابع در هنرصنعت فرش استفاده شود.

مستند تلویزیونی قالی آذربایجان در هشت قسمت و در 240 دقیقه توسط صداوسیمای مرکز اذربایجان شرقی تهیه و تولید شده است.