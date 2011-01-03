به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ناصر پورمعلم ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه اصفهان – شیراز با اشاره به لزوم اجرای طرحهای جدید در بخش حمل و نقل کشور، افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته 25 درصد از انرژی کشور در بخش حمل و نقل به مصرف میرسد که لازم است طرحهای اجرا شود که میزان مسافت را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: با اجرای چنین پروژههایی نه تنها در کاهش زمان رسیدن به مقصد صرفهجویی میشود بلکه در میزان مصرف سوخت نیز صرفهجویی قابل توجهی انجام خواهد شد.
معاون وزیر راه و ترابری با تاکید بر لزوم اجرای طرحهای پر بازده در بخش حمل و نقل کشور، تصریح کرد: میتوان اعتبارات حاصل شده از صرفهجویی در بخش حمل و نقل را در پروژهها و طرحهای دیگری هزینه کرد تا روند پیشرفت و توسعه سریعتر طی شود.
وی به احداث آزادراه اصفهان - شیراز اشاره کرد و دامه داد: اجرای آزادراه اصفهان به شیراز، کریدور شمال به جنوب کشور را که از بندرعباس آغاز شده و به شمال کشور ختم میشود، تکمیل میکند.
پورمعلم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل و راه و ترابری کشور، اضافه کرد: وزارت راه و ترابری با اقدامات انجام شده موفق شده مسیر تکامل را در بخشهای حمل و نقل ریلی و جادهای با سرعت بیشتری طی کند.
وی با اشاره به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در بخش حمل و نقل کشور، بیان داشت: طی پنج سال گذشته تحقیقات گستردهای در حوزههای مختلف ریلی، دریایی، هوایی و جادهای آغاز شده که قرار است تا پایان سال جاری تمامی این تحقیقات به پایان برسند.
معاون پژوهشی وزارت راه و ترابری با اشاره به پتانسیلهای موجود در بخش حمل و نقل و راه و ترابری در کشور، گفت: ایران اسلامی بالغ بر 15 هزار کیلومتر مرز خاکی و پنج هزار و 700 کیلومتر مرز آبی با کشورهای همسایه دارد که میتواند ظرفیت مطلوبی برای توسعه بخش حمل و نقل باشد.
کاهش تلفات جادهای در مسیر اصفهان به شیراز
مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: با احداث آزادراه اصفهان به شیراز، میزان تلفات جادهای در این مسیر کاهش مییابد.
هوشنگ عشایری با بیان اینکه موارد ایمنی در احداث آزادراه اصفهان - شیراز در اولویت اجرای این پروژه بزرگ قرار دارد، افزود: امنیت و ایمنی بسیار بالای آزادراه اصفهان - شیراز از جمله ویژگیهای اصلی این پروژه محسوب میشود.
وی با اشاره به حوادث مختلف روی داده در مسیر اصفهان به شیراز اظهار داشت: متاسفانه سالانه حوادث مختلفی در این مسیر روی میداد که با احداث آزادراه اصفهان - شیراز، بخش عظیمی از این حوادث کاهش مییابد.
مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به آمار تلفات جادهای در این مسیر، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، سالانه 70 نفر در مسیر اصفهان به شیراز جان خود را از دست میدهند و حدود دو هزار نفر نیز مجروح میشوند.
به گزارش مهر طول آزادراه اصفهان - شیراز 210 کیلومتر است که در دو قطعه 105 کیلومتری احداث میشود.
تامین هزینهها و اعتبارات اجرایی این پروژه راه و ترابری را یک سرمایهگذار از بخش دولتی و یک سرمایهگذار از بخش خصوصی بر عهده گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، 50 درصد از هزینه اجرایی این پروژه از طریق مشارکت یکی از شرکتهای وزارت دفاع به عنوان بخش دولتی و یک شرکتی از بخش خصوصی با هزینهای بالغ بر 750 میلیارد تومان تامین شده است.
به گفته مسئولان با اجرای پروژه آزادراه اصفهان - شیراز، مسیر دو استان اصفهان و فارس با کاهش دو ساعته از نظر زمانی و 150 کیلومتری از لحاظ مسافت طی میشود.
قرار است آزادراه اصفهان - شیراز تا پایان سال 92 به بهرهبرداری برسد.
