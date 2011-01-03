واحدهای قولنامه ای واقع در بافت فرسوده کرج سنددار شوند

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از مشکلات شهروندان کرجی جهت بهره مندی از تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده سند دار نبودن املاک است که باید توسط مسئولان مربوطه پیگیری شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید نهضت سند دار املاک و زمین های واقع در محدوده بافت های فرسوده شهرستان کرج آغاز شود، این حرکت را مقدمه ای برای جهش به سمت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده خواند.

آجرلو گفت: بر اساس قوانین موجود، تسهیلات نوسازی به زمین های دارای سند و پایان کار تعلق می گیرد که در شرایط کنونی بسیاری از متقاضیان به علت سند دار نبودن ملک خود از دریافت وام یارانه ای باز می مانند.

به گفته نماینده کرج مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیریت و نظارت پروسه نوسازی بافت های فرسوده در "ایران کوچک" بر عهده شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز است که خود مولود سفرهای استانی دولت به شهرستان کرج است.

آجرلو اظهار امیدواری کرد: چرخه نوسازی بافتهای فرسوده با همکاری و همراهی سایر عوامل دخیل در این پروسه شتاب بیشتری به خود گیرد.

وی در پایان از شهرداری کرج خواست دست در دست شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز بر همت و تلاش خویش در راستای نوسازی بافت های فرسوده بیفزاید.

