۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

نواداد خبرداد:

ارائه تخفیف ویژه به آگهی های بازرگانی فرش دستبافت در صدا و سیما

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل صداوسیمای مرکز اذربایجان شرقی از ارائه تخفیف ویژه به متقاضیان آگهی های بازرگانی فرش دستبافت برای پخش از این مرکز خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نواداد ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از مجموعه مستند تلویزیونی قالی آذربایجان در سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: محدود کردن تبلیغات فرش ماشینی که افزایش یافته است، نیازمند تدبیر کلان رسانه ملی است.

وی افزود: مسئله تبلیغات فرش دستبافت، موضوعی کشوری است و نمی توان در این زمینه در سطح استان تصمیم گیری کرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اذربایجان شرقی همچنین از آمادگی این مرکز برای تولید و پخش کارهای مرتبط با هنرصنعت فرش خبر داد.

نواداد با بیان اینکه مستندقالی آذربایجان در هشت قسمت و در 240 دقیقه با همکاری سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تهیه و تولید شده است.

به گفته نواداد، در این مجموعه مستند موضوعاتی مانند فرهنگ فولکلور مردم و قالی آذربایجان، رنگرزی سنتی قالی آذربایجان، بازارهای سنتی فروش قالی تبریز، بازار و صنوف همگن آن، از طبیعت تا قالی و معرفی اساتید طراح قالی آذربایجان به نمایش درآمده است. 

