ارائه تخفیف ویژه به آگهی های بازرگانی فرش دستبافت در صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نواداد ظهر دوشنبه در آیین رونمایی از مجموعه مستند تلویزیونی قالی آذربایجان در سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی گفت: محدود کردن تبلیغات فرش ماشینی که افزایش یافته است، نیازمند تدبیر کلان رسانه ملی است.

وی افزود: مسئله تبلیغات فرش دستبافت، موضوعی کشوری است و نمی توان در این زمینه در سطح استان تصمیم گیری کرد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اذربایجان شرقی همچنین از آمادگی این مرکز برای تولید و پخش کارهای مرتبط با هنرصنعت فرش خبر داد.

نواداد با بیان اینکه مستندقالی آذربایجان در هشت قسمت و در 240 دقیقه با همکاری سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تهیه و تولید شده است.

به گفته نواداد، در این مجموعه مستند موضوعاتی مانند فرهنگ فولکلور مردم و قالی آذربایجان، رنگرزی سنتی قالی آذربایجان، بازارهای سنتی فروش قالی تبریز، بازار و صنوف همگن آن، از طبیعت تا قالی و معرفی اساتید طراح قالی آذربایجان به نمایش درآمده است.