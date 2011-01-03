عملیات اجرایی آزادراه شیراز - اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزاد راه شیراز - اصفهان گفت: با شروع ساخت آزاد راه شیراز - اصفهان به طول 210 کیلومتر و همچنین اجرایی شدن آزاد راه شیراز - بوشهر تمام مصوبات هیت دولت در فارس در بخش راه عملیاتی شده است.

روح الله احمد زاده ادامه داد: طی مدت دولت نهم و دهم انقلاب راه سازی در استان صورت گرفته و بالغ بر دو هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش راه های روستایی، بزرگراه و راه آهن انجام شده که این رقم با احتساب هزینه این آزاد راه ها به کف سقف چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به مزایای این بزرگراه تاکید کرد: یکی از استثنایی ترین مزایای این بزرگراه کاهش مسیر شیراز تا اصفهان به عنوان دو استان گردشگری به میزان 135 کیلومتر، عبور از مناطق دیدنی و کاهش زمان مسافرت با خودرو سواری به میزان 100 دقیقه، اتوبوس 115 دقیقه و کامیون و مینی بوس 140 دقیقه است.

استاندار فارس تصریح کرد: کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش تصادفات جاده ای که در حال حاضر سالانه هزینه این تصادفات 180 میلیارد ریال است و همچنین با استفاده از این مسیر حدود یک هزار میلیارد ریال بر مصرف سوخت تاثیر خواهد گذاشت از جمله موضوعات قابل توجه در ساخت آزادراه است.

احمدزاده با بیان اینکه فارس به شاه راه اقتصادی تبدیل خواهد شد، افزود: با اتصال این پروژه به آزادراه شیراز به بوشهر شاه راه اقتصادی در فارس به وجود می آید و این محور به یکی از مهمترین مسیرهای اقتصادی تبدیل می شود.

در ادامه این مراسم مدیر عامل شرکت راه سازی و عمران ایران گفت: در اجرای این پروژه بزرگ 16 میلیون متر مکعب خاک برداری و 1.5 میلیون تن آسفات استفاده می شود که 105 کیلومتر این پروژه تا سده اجرایی شود.

استوار تاکید کرد: عمده مشکل بخش راه سازی بحث تملک و اعتبارات بوده است که برای آزادراه شیراز به اصفهان بخش عمده ای از تملکات صورت گرفته و هیچگونه مشکلی نیز در اعتبارات وجود ندارد و ما امیدواریم این پروژه طی چهار سال به بهره برداری برسد.