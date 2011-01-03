امکانات نوین در جهت خدمت رسانی به مردم بکار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وی، بر لزوم به کارگیری امکانات جدید در ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: ما نباید از زمان عقب بمانیم و اگر امکانات تازهای برای خدمت رسانی به مردم ایجاد شد، که باعث ارائه خدمت بهتر، آسانتر و مطمئنتر به آنها میشود باید از آنها استقبال کرد.
وی در استفاده از امکانات نوین در امور مربوط به ثبت اسناد و املاک تأکید کرد و اظهار داشت: خداوند در قرآن، در زمانی که اکثر مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند و فقط 17 نفر در مکه از نعمت سواد برخوردار بودند، در طولانیترین آیه این کتاب در مورد ثبت مسائل مالی، وام دادن، خرید و فروش، حل دعاوی و... در مجموع 17 حکم سخن میگوید و در حالی که در آن زمان این مسائل جدی گرفته نمیشد، این موارد مطرح شد و این نشان میدهد که اسلام به این موارد تا چه حد اهمیت داده است.
سازمان ثبت اسناد میتواند در کاهش حجم پروندههای قضایی کشور موثر باشد
مکارم شیرازی تصریح کرد: شما در سازمان ثبت اسناد و املاک، حکم طب بهداشتی را دارید که میتوانید از بروز بیماری و طرح دعاوی جلوگیری کنید و اگر کار شما با نهایت دقت انجام نشود حجم پروندههای قضایی بیشتر و هزینهها صرف شده بالا میروند.
اعتماد مردم مهمترین سرمایه در انجام هرکاری است
استاد برجسته حوزه علمیه قم بر لزوم بالا بردن ضریب اعتماد مردم تاکید کرد و گفت: ما باید در این گونه مسائل ضریب اعتماد مردم را بالا ببریم تا آنان اعتماد کنند و اعتماد مردم مهمترین سرمایه در هر کاری است چرا که اگر اعتماد مردم بالا برود، استقبال بیشتر میشود و اگر استقبال بالا رفت، کارها راحتتر و درگیریها کمتر خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد، سازمان مهمی است که با تمام مردم سر و کار دارد، تصریح کرد: در کشور ما سازمانها و وزارتخانههای زیادی است که گاهی با بخشی از مردم سروکار دارند اما برخی از آنها با تمام مردم بدون استثنا برخورد دارند و سازمان ثبت از سازمانهایی که است که با تمام مردم به نوعی درگیر است.
عملکرد سازمانها میتواند در بقا و دوام نظام اثر گذار باشد
این مرجع تقلید بر ارائه خدمات رسانی بهتر، آسانتر و محترمانهتر به مردم تاکید کرد و افزود: سازمان ثبت اسناد به جهت حجم برخوردهای مردمی که دارد، میتواند با ارائه خدمات بهترعلاقه مردم را به نظام جمهوری اسلامی بیشتر و یا با ارائه خدمات نامناسب مردم را از نظام ناراضی نماید و لذا عملکرد این سازمان و سایر سازمانهای مشابه میتواند در بقا و دوام نظام قطعا اثرگذار باشند.
در پایان این دیدار طی مراسمی تایید امضای دیجیتال آیت الله مکارم شیرازی در سامانه گواهی امضای الکترونیک انجام شد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان بر لزوم بکارگیری ابرازهای نوین در ارائه بهتر خدمت رسانی به مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وی، بر لزوم به کارگیری امکانات جدید در ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: ما نباید از زمان عقب بمانیم و اگر امکانات تازهای برای خدمت رسانی به مردم ایجاد شد، که باعث ارائه خدمت بهتر، آسانتر و مطمئنتر به آنها میشود باید از آنها استقبال کرد.
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