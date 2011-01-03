99 درصد مردم کردستان در قانون هدفمندی یارانه ها ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرشاد علی مددی ظهر دوشنبه و در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: از ابتدای مرحله اول ثبت اطلاعات اقتصادی خانوارها در استان کردستان تاکنون 99 درصد از مردم استان برای دریافت یارانه هاس نقدی ثبت نام کرده اند.

علی مددی خاطرنشان کرد: در مرحله اول بالغ بر 85 درصد از مردم استان کردستان فرم ویژه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند که با توجه به جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها از ابتدای آذرماه سال جاری تا کنون در سامانه اینترنتی حدود 14 درصد دیگر جمعیت استان برای دریافت یارانه های نقدی ثبت نام و فرم های مربوط به جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را از طریق سامانه اینترنتی تکمیل کرده اند .

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه های استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر و بر اساس آخرین آمار استخراج شده از سایت وزارت رفاه، 432 هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر یک میلیون 513 هزار نفر که حدود 99 درصد جمعیت استان کردستان را شامل می شود، برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند .

علی مددی بیان داشت: در طول 40 روز گذشته 15 هزار و 451 خانوار با جمعیت بالغ بر 45 هزار 900 نفر در سامانه اینترنتی ویژه هدفمندسازی یارانه ها ثبت نام کرده اند و خانوارهای که با مشکلات عدم ثبت یکی از اعضا مواجه بودند، نیز اطلاعات اقتصادی خانوار خود را اصلاح کرده اند.

وی گفت: تا این لحظه 100 میلیارد و 907 میلیون و 758 هزار تومان یارانه به حساب مردم استان کردستان واریز شده است که در این میان بانک کشاورزی با 20 درصد، پست بانک با 17 درصد و بانک ملی با 16 درصد بیبشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.