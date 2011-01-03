۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

423 شغل زیان آور در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در 9 ماه سالجاری 423 عنوان شغلی سخت و زیان آور در استان شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی ظهر دوشنبه در حاشیه کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل زیان آور در استان افزود: در این جلسات که نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، اداره کل تأمین اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان حضور داشتند.

وی اظهار داشت: در این جلسات، درخواست های 241 نفر از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در قالب 522 شغل مورد بررسی قرار گرفت.
 
نوروزی عنوان کرد: از این تعداد، درخواست های 196 نفر با 423 عنوان شغلی توسط اعضای کمیته تأیید و به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تشخیص و معرفی شده اند .
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: کمیته بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان گلستان حسب گزارش کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت و بازرسان کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان کار بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را براساس ضوابط و سیاستگذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوطه انجام می دهند.

وی یادآورشد: هشت جلسه کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان در راستای اجرای آئین نامه اجرایی بند پنج جزء ب ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ دو الحاقی مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی طی 9 ماهه اول سال 89  در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان برگزار شد.
