اعلام نحوه پذیرش در دکتری دانشگاه فردوسی تا اسفند/ احتمال برگزاری آزمون

دکتر مهدی خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نحوه پذیرش نهایی دانشجویان دکتری در دانشگاه فردوسی افزود: اگر آزمون کتبی برای پذیرش نهایی داوطلب در نظر گرفته شود، یک یا دو درس تخصصی دوره کارشناسی ارشد از داوطلبان سه برابر ظرفیت امتحان گرفته می شود که داوطلبان تنها نیاز به یادآوری این دروس دارند.

وی افزود: دانشگاه همزمان با اعلام شیوه پذیرش نهایی دانشجوی دکتری در اسفندماه، این دروس را نیز برای دانشجویان مشخص می کند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: سازمان سنجش بر اساس آزمون سراسری که برگزار می کند، داوطلبان را سه برابر ظرفیت دانشگاه فردوسی مشهد در هر رشته دکتری، جهت پذیرش نهایی و انجام مصاحبه علمی به دانشگاه معرفی می کند.

وی همچنین در ارتباط با افزودن رشته های جدید برای این دوره از آزمون دکتری اضافه کرد: رشته های جدیدی در حوزه علوم انسانی و کشاورزی در صورت تصویب تا آخر بهمن ماه سال جاری برای این دوره در نظر گرفته شده است.