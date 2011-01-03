توسعه پایدار فقط با توسعه زیر ساختهای راه امکان پذیر است

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت هماهنگی مسئولان گیلان برای جذب سرمایه ‌های مورد نیاز توسعه استان افزود: همدلی و هماهنگی مسئولان استان موجب جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه استان می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مسئولان دستگاهها باید اطلاعات مورد نیاز و کمبودها را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهند تا از طریق آنان بتوان بودجه های خوبی جذب کرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر با اشاره به اهمیت نگهداری راهها گفت: طبق تعریف مجمع جهانی راه (PIARC) نگهداری راه شامل مجموعه فعالیتهایی از قبیل نگهداری روسازی، شانه ها، شیب ها، تسهیلات زهکشی و دیگر ابنیه فنی در حدی است که راه را به شرایط اولیه ساخت آن نزدیک می کند.

وی تصریح کرد: راهها از جمله سرمایه های عمده ملی هر کشور محسوب می شوند و بر اساس معیارهای بین المللی اعتباری که به امر نگهداری راهها تعلق می گیرد معادل دو تا شش درصد ارزش روز راههاست که این درصد بر حسب عمر مفید راه معین می شود.

صادق درادامه با اشاره به اینکه نگهداری راهها بخصوص در فصل سرما بزرگترین سرمایه است، یادآورشد: حداکثر تلاش خود را باید برای حفظ این سرمایه ملی بکارگیری کرد.