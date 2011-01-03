۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

اکبریان پیشنهاد کرد:

طرح مسکن مهر کرج در بافتهای فرسوده انجام شود

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اجرای طرح مسکن مهر در محدوده بافتهای فرسوده گام موثری در زمینه حیات بخشی مجدد به این مناطق است.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: معضل بافت های فرسوده صرفا در ریخت نامناسب شهری خلاصه نمی شود و چنانچه دقیق تر به زیر پوست شهر در محدوده بافت های فرسوده بنگریم، مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی را مشاهده می کنیم که ناشی از همین چالش است.

وی گفت: بافت های فرسوده به جهت راههای دسترسی غیر استاندارد و نیز فرسودگی محیطی مورد استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی نیست و دولت و شهرداری ها باید از جیب در این مناطق هزینه کنند تا آمادگی اولیه جهت جلب سرمایه گذار ایجاد شود.

به گفته اکبریان، اجرای طرح مسکن مهر در محدوده بافت های فرسوده برای دولت مقرون به صرفه خواهد بود، چرا که دیگر نیازی به احداث زیر ساخت ها و نیز تامین شبکه آبرسانی، مخابرات، برق و گاز و ... در محدوده بافت های فرسوده نیست و این مناطق در شرایط فعلی از خدمات اولیه و زیرساخت ها بهره مند هستند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: معابر تنگ و باریک در محدوده بافت های فرسوده دسترسی نیروهای امداد و نجات و خدمات رسان به نیروی انسانی ساکن در این مناطق را سخت کرده است و چنانچه کابوس "زلزله" به واقعیت نزدیک شود، هزاران برابر اعتبار نوسازی بافت های فرسوده باید برای تامین خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله هزینه شود.

اکبریان در پایان خواستار تسریع در پروسه نوسازی بافت های فرسوده استان البرز شد.
 

