دبیرخانه جشنواره هنر در تمام طول سال فعال باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر شیخ‌الحکمایی، داور بخش حجم پنجمین جشنواره هنر جوان درباره اضافه‌شدن بخش حجم گفت: شاید به دلیل اینکه این نخستین دوره حضور رشته حجم در جشنواره بود، همه هنرمندان جوان از وجود جشنواره مطلع نشدند و آثار رشته حجم کمتر از سایر رشته‌ها بود، اما با این حال کیفیت آثار در حد و نوع خود خوب بود.

وی درباره نحوه داوری آثار رشته حجم نیز اظهار کرد: در مرحله نخست ما آثار را از روی پرینت‌هایی که هنرمندان برایمان ارسال کرده بودند، داوری کردیم و بعد اصل آثار مورد بررسی قرار گرفت. کارهای خوب بسیاری در میان آثار وجود داشت. به نظر من اگر تبلیغات مناسبی روی جشنواره انجام شود و دانشجویان به وسیله استادانشان هدایت شوند، این هنرمندان تشویق می‌شوند که برای دوره‌های بعدی آثار بهتری به جشنواره بفرستند.

وی افزود: موضوعی که برای بخش ویژه جشنواره انتخاب شد، هویت بود که یکی از موضوعات فرهنگی واعتقادی ما است. شاید اگر کمی جزیی‌تر به این موضوع پرداخته می‌شد به جای آنکه به هنرمندان در پرداخت کار کمک کند،‌ موجب می‌شد که قید وبند ببیشری برای کار مجسمه‌سازان ایجاد شود.

شیخ‌الحکمایی توضیح داد: البته ما نیز به عنوان هیات داوران در گزینش آثار به آنچه در فراخوان جشنواره مطرح شده بود، وفادار بودیم، ابعاد موضوعی کار را مدنظر قرار دادیم و کارهای بهتر را انتخاب کردیم.



وی در پایان درباره توجه به هنرمندان جوان گفت: این دبیرخانه باید در تمام طول سال فعال باشد و با شرکت کنندگان ارتباط داشته باشد تا افراد بیشتری به جشنواره جذب شوند و شرکت کنندگان فعلی نیز راهنمایی شده تا کارهای بهتری برای سال بعد ارائه دهند.