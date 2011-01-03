هشدار به علاقمندان رصد خورشیدگرفتگی / روش صحیح برای رصد کسوف فردا

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیبهای چشم ناشی از مشاهده مستقیم به خورشید افزود: رصد و مشاهده خورشید به عنوان پر نورترین جرم آسمانی (با قدر یا درخشندگی 27-) بسیار خطرناک است به گونه ای که گزارشهایی از آسیبهای جبران ناپذیر به چشم از کشورهای مختلف ارسال شده است.

وی جلوگیری از این آسیبها را مستلزم استفاده از ابزار مناسب رصد دانست و اظهار داشت: یکی از مهمترین ابزار برای رصد این پدیده نجومی، فیلترها و عینکهای استاندارد است. هنگامی که رصدگر اقدام به رصد خورشید گرفتگی می کند باید فیلترهای استاندارد را در جلوی دوربین دو چشمی و یا تلسکوپ خود قرار دهد.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با تاکید بر اینکه عینکهای مخصوص رصد خورشید گرفتگی یک بار مصرف هستند توضیح داد: عینکهایی که برای رصد این پدیده تولید و در اختیار رصدگران قرار می گیرند یک بار مصرف هستند و پس از مصرف باید کنار گذاشته شود چرا که فیلترهایی که برای این عینکها استفاده می شود به مرور زمان سوراخهایی بر روی آن ایجاد می شود که در صورت عدم توجه به آن آسیبهای شدیدی به چشم وارد می شود.

وی با تاکید بر نامناسب بودن فیلمهای رادیولوژی، فیلمهای عکسبرداری و نوار سیاه داخل فلاپی دیسکها برای رصد خورشیدگرفتگی به مهر گفت: در صورتی که رصدگران فیلترهای مناسب در اختیار ندارند می توانند از فیلترهای جوشکاری نمره 14 استفاده کنند. این فیلترها توانایی جذب نورهای مضر خورشید را دارند.

روش قرار دادن فیلتر در مقابل تلسکوپ شکستی

قمری نژاد همچنین به نحوه عکسبرداری از خورشید گرفتگی جزئی فردا سه شنبه 14 دی ماه اشاره کرد و گفت: برای عکسبرداری از قرص خورشید در پدیده خورشیدگرفتگی فردا دوربین های مجهز به لنز تله 200 مناسب تر است.

وی با تاکید بر اینکه از رصد خورشیدگرفتگی با تلسکوپ و یا دوربین دو چشمی بدون فیلتر پرهیز شود اضافه کرد:علاقه مندان به رصد این پدیده می توانند به صورت غیرمستقیم اقدام به رصد کنند به این صورت که با نصب کاغذی در پشت تلسکوپ، تصویر خورشید بر روی آن منعکس می شود که این تصویر قابل مشاهده است.

روش قرار دادن فیلتر در مقابل تلسکوپ بازتابی

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، یکی از روشهای بسیار ساده در رصد خورشید گرفتگی را استفاده از اتاقهای تاریک دانست و ادامه داد: در این روش شما با ساخت مکعب مستطیل به اندازه ای که سرتان در یکی از ظلع های آن قرار گیرد، اتاقی تاریک را برای رصد آسان خورشید گرفتگی فراهم کنید. در این روش در یکی از ظلع های مکعب مستطیل سوراخی به اندازه چند میلیمتر درست کنید. در آن طرف می توانید تصویر قرص خورشید را مشاهده کنید.